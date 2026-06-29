Диего Форлан: Криштиану Роналду мешает игре сборной Португалии

·0·Спорт
Диего Форлан: Криштиану Роналду мешает игре сборной Португалии

Легенда футбола Уругвая и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан резко высказался о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, действия 41-летнего форварда на поле ограничивают общий атакующий потенциал команды и могут стать препятствием на пути к целям на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com .

Матчи группового этапа чемпионата мира прошли для Криштиану Роналду неоднозначно. После вялой игры в матче против ДР Конго, завершившемся ничьей, звезда «Аль-Насра» заявил о возвращении в свою лучшую форму, забив два мяча в ворота сборной Узбекистана. Однако неудачные действия в игре с Колумбией вновь вызвали споры среди экспертов.

Выступая в программе «La Casa del Kun» на телеканале ESPN, Форлан объяснил, что статичность Криштиану Роналду очень удобна для защитников соперника. По мнению бывшего уругвайского форварда, из-за того что Криштиану Роналду просто ждет мяч внутри штрафной площади, свободные зоны для других креативных игроков Португалии закрываются.

Тактические проблемы и «воронка» в атаке

«Я говорю как нападающий. Криштиану Роналду сейчас выполняет функции исключительно девятого номера и не перемещается по полю в поиске мяча. Это усложняет игру Португалии. Оба центральных защитника остаются с ним, в результате чего свободное пространство исчезает», — сказал Диего Форлан в интервью изданию Goal.com.

По мнению Форлана, Криштиану Роналду должен изменить свой стиль игры, чтобы полностью раскрыть возможности таких талантливых футболистов, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рафаэль Леау. В противном случае атаки Португалии превратятся в «воронку», где всё концентрируется в одной точке, что делает их легко предсказуемыми для соперников.

«Если бы он немного смещался на фланги, это открыло бы коридоры для входа в центр другим партнерам по команде. Это не проблема, ему просто нужно это объяснить. Нужно сказать: „Двигайся, уходи оттуда, помогай команде“», — добавил обладатель «Золотого мяча» чемпионата мира 2010 года.

Выбор Роберто Мартинеса перед плей-офф

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оказывается под серьезным давлением перед стадией плей-офф. В 1/16 финала команда встретится с Хорватией. Хотя Криштиану Роналду всё еще обладает способностью забивать голы, его статичность в матче против сильного соперника может дорого обойтись команде.

Эта тема интересна и узбекистанским болельщикам, так как именно в ворота нашей сборной Криштиану Роналду оформил дубль в групповом этапе. Однако высока вероятность того, что соперники высокого уровня воспользуются этим недостатком.

Готов ли пятикратный обладатель «Золотого мяча» изменить свою игровую философию в последние годы карьеры, покажут ближайшие решающие матчи. Очевидно, что если Португалия хочет добиться чемпионства, ей потребуется большая активность от своего величайшего игрока.

Криштиану РоналдуПортугалияДиего ФорланЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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