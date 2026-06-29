Бывший защитник английского клуба «Лидс Юнайтед» Мэтт Килгаллон посоветовал руководству команды отклонить любые предложения по звезде сборной США Брендону Аронсону. В интервью Goal.com Килгаллон высоко оценил игру американского атакующего полузащитника в прошлом сезоне, даже сравнив его с легендарным Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Брендон Аронсон перешел в «Лидс» в 2022 году за 25 миллионов фунтов стерлингов. Однако его дебютный сезон оказался неудачным — команда вылетела из Премьер-лиги, а сам футболист забил всего один гол. После этого он был отдан в аренду в немецкий «Унион Берлин», что лишь усилило недоверие болельщиков к игроку.

Герой, вернувший доверие фанатов

В сезоне 2024/25 Аронсон добился успеха в Чемпионшипе, помог команде вернуться в элиту и завоевал любовь болельщиков своим неустанным трудом. Мэтт Килгаллон отметил, что футболист не переставал работать над собой и ответил на критику действиями на поле.

«В определенный период сезона, особенно после возвращения в Премьер-лигу, он действовал как Лионель Месси. Его игра была просто поразительной, и он заставил всех критиков признать его талант. Аронсон не только одарен, но и является профессионалом с потрясающим характером», — говорит Килгаллон.

На данный момент до истечения действующего контракта 25-летнего футболиста с «Лидс Юнайтед» остался один год. Хотя стороны еще не достигли соглашения по новому контракту, эксперты настаивают на важности сохранения игрока в команде. Для тренерского штаба во главе с Даниэлем Фарке Брендон Аронсон также остается одной из ключевых фигур.

Атмосфера в раздевалке и планы на будущее

По мнению Килгаллона, для усиления команды можно купить новых футболистов, но сохранение здоровой атмосферы в раздевалке гораздо важнее. Трудолюбивые и позитивные игроки, такие как Брендон Аронсон, играют огромную роль в обеспечении единства коллектива.

В настоящее время Аронсон готовится к чемпионату мира, который примет его страна. Его стабильная игра в Англии не осталась незамеченной тренерами сборной США. Руководству «Лидс Юнайтед» предстоит принять окончательное решение о продаже игрока или предложении нового контракта в летнее трансферное окно.