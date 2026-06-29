В Сингапуре воспитатель приговорена к 18 месяцам тюрьмы за избиение ребенка ручкой

·26·Мир
В Сингапуре воспитатель приговорена к 18 месяцам тюрьмы за избиение ребенка ручкой

В одном из детских садов Сингапура, работающем по специальной программе, воспитатель, применившая силу к ребенку с особыми потребностями, была приговорена к 18 месяцам лишения свободы. Согласно решению суда, ей запрещено заниматься педагогической деятельностью в будущем.

Пострадавшим оказался 6-летний мальчик с диагнозами: аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также задержка речевого развития. Во время одного из занятий воспитатель, разозлившись на поведение ребенка, несколько раз ударила его ручкой по голове.

Затем женщина сообщила родителям, что ребенок поранился своей игрушкой. Однако, когда родители потребовали записи с камер наблюдения, истинные обстоятельства происшествия стали известны.

Сторона защиты приводила в качестве аргумента семейные проблемы и стресс воспитателя. Однако суд счел эти обстоятельства недостаточными для смягчения наказания.

Сингапур
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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