Покинула ли сцену легендарная певица Алла Пугачева? Адвокат прокомментировала сообщения

·5·Культура
Покинула ли сцену легендарная певица Алла Пугачева? Адвокат прокомментировала сообщения

Адвокат Аллы Пугачевой Елена Чупракова не подтвердила распространившиеся сообщения о том, что певица перенесла операцию на сердце и завершила творческую деятельность.

В комментарии для агентства РИА Новости она заявила, что не владеет никакой информацией по этому поводу.

«Нет, у меня нет такой информации. Я об этом не осведомлена», — ответила Чупракова на вопрос о здоровье певицы и ее уходе со сцены.

Ранее Телеграм-канал Маш писал, что Пугачева якобы дважды перенесла операцию на сердце, после чего по состоянию здоровья отменила все выступления и прекратила творческую деятельность.

Алла Пугачева переехала в Израиль с детьми в октябре 2022 года. В ноябре 2023 года она ненадолго вернулась в Россию, где записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

Алла ПугачеваШоу-бизнесЗдоровье звездРоссияИзраиль
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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