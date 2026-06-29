Перестрелка в Германии унесла жизни 5 человек

·4·Мир
Перестрелка в Германии унесла жизни 5 человек

Сегодня, 29 июня, в результате вооруженного нападения в центре социальной поддержки молодежи в городе Штаде на севере Германии погибли 5 человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, на территории учреждения также действует временный приют для беременных женщин и матерей с маленькими детьми.

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых после происшествия. По предварительным данным, один из них может быть лицом, совершившим нападение. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению причин и всех деталей случившегося.

Также стало известно, что в результате перестрелки несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Однако точное число пострадавших пока не разглашается.

По словам очевидца Виталия Мертенса, во время перестрелки он слышал последовательные звуки выстрелов.

«Вскоре вся территория была оцеплена полицией. В целях безопасности нас удалили с места происшествия», — говорит он.

Полиция заявила, что после инцидента ситуация находится под контролем и дополнительной опасности для населения нет.

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Charos
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