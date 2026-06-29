Сможет ли Александр Исак оправдать ценник в 125 миллионов фунтов в Ливерпуле

Нападающий «Ливерпуля» Александр Исак провел свой дебютный сезон в английской Премьер-лиге значительно хуже, чем ожидалось. Шведский форвард, перешедший в стан мерсисайдцев за рекордные 125 миллионов фунтов стерлингов, не смог продемонстрировать свой истинный потенциал из-за травм и нестабильной игры. В интервью изданию Goal.com бывший футболист Стефан Шварц поделился своими размышлениями о будущем Исака. Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне Исак забил всего 4 гола, что совершенно не соответствует стоимости его трансфера и ожиданиям болельщиков. По словам Шварца, бывшего игрока сборной Швеции, Исак на самом деле является «волшебным игроком», однако ему не хватает стабильности и здоровья, чтобы проявить себя в таком гранде, как «Ливерпуль». В сезоне 2026-27 главной задачей нападающего под номером 9 станет восстановление своей результативности.

Новый тренер и новые возможности

После того как «Ливерпуль» столкнулся с командным кризисом, руководство отправило Арне Слота в отставку. Теперь команду возглавляет Андони Ираола, и Исак должен утвердиться в роли основного нападающего под руководством нового тренера. Учитывая, что в современном футболе терпение стало редким явлением, давление на шведского форварда растет с каждым днем.

В настоящее время Исак принимает участие в чемпионате мира, который проходит в Северной Америке. Ожидается, что этот турнир станет трамплином перед новым сезоном для нападающего, забившего гол в матче группового этапа против Туниса. Следующий соперник — сборная Франции во главе с Килианом Мбаппе. По мнению Шварца, именно в таких крупных матчах Исак может вернуть уверенность в себе.

«Для Исака самое важное — быть свободным от травм и выходить на поле каждую неделю. Если он будет здоров на протяжении всего сезона, он станет бесценным активом для «Ливерпуля». Его талант неоспорим, но новый клуб и огромное давление оказали на него свое влияние», — говорит Стефан Шварц.

Когда в прошлом году Исак покинул «Ньюкасл», на его место пришел Энтони Эланга. Интересно, что бывший вингер «Манчестер Юнайтед» также пережил трудные времена в своем новом клубе, забив всего один гол за сезон. Это показывает, что процесс адаптации в Премьер-лиге бывает сложным даже для самых талантливых игроков.

Цель Исака на сезон 2026-27 ясна: он должен забить более 20 мячей и доказать критикам, что стоит 125 миллионов фунтов. В противном случае руководство «Ливерпуля» будет вынуждено рассмотреть другие варианты для усиления линии атаки.