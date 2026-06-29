Samsung представила долгожданный смартфон Galaxy M47: аккумулятор 6000 мАч и рекордная поддержка

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил новый хит среднего сегмента — смартфон Galaxy M47. Устройство привлекает внимание пользователей не только емким аккумулятором, но и многолетней гарантией программного обеспечения. Согласно данным ixbt.com, новая модель дебютировала на рынке Индии, и вскоре ожидается ее появление в других регионах. Об этом сообщает Ixbt.com.

Хотя Galaxy M47 технически близок к модели Galaxy A27, он обладает рядом уникальных особенностей. В центре устройства находится платформа Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, обеспечивающая достаточную производительность для повседневных задач и игр. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем. Частота обновления экрана 120 Hz и разрешение Full HD+ обеспечивают плавность и высокое качество изображения. Кроме того, дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

Рекордные программные обновления

Самой удивительной особенностью нового смартфона является срок его поддержки. Samsung обещает выпускать программные обновления для Galaxy M47 до 2032 года. Это означает, что пользователи смогут пользоваться новейшими версиями Android и патчами безопасности в течение почти 6 лет. В настоящее время устройство работает на базе Android 16 с оболочкой One UI 8.5.

В вопросе автономности Galaxy M47 также претендует на лидерство в своем сегменте. Он оснащен огромным аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 W. Это решает проблему нехватки энергии для активных пользователей.

Возможности для геймеров и любителей фото

Для любителей игр в смартфоне внедрена специальная функция bypass charging. С помощью этой технологии во время игры питание поступает напрямую от зарядного устройства, минуя аккумулятор. В результате снижается нагрев корпуса и значительно продлевается срок службы батареи.

Возможности камер также отвечают современным требованиям. На задней панели смартфона расположены три модуля:

50 MP основной сенсор;

5 MP широкоугольный объектив;

2 MP макрокамера.

Для любителей селфи в специальном вырезе на экране предусмотрена 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Galaxy M47 поступит в продажу в двух цветах — Rogue Red и Blaze Blue. Цена базовой версии с 6 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти составляет около 245 долларов США. Открытые продажи через платформу Amazon India запланированы на 4 июля. Появление этой модели на рынке Узбекистана ожидается во второй половине года, что станет отличным выбором для тех, кто ищет доступный и долговечный смартфон.