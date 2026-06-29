Samsung представила долгожданный смартфон Galaxy M47: аккумулятор 6000 мАч и рекордная поддержка

·6·Технологии
Samsung представила долгожданный смартфон Galaxy M47: аккумулятор 6000 мАч и рекордная поддержка

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил новый хит среднего сегмента — смартфон Galaxy M47. Устройство привлекает внимание пользователей не только емким аккумулятором, но и многолетней гарантией программного обеспечения. Согласно данным ixbt.com, новая модель дебютировала на рынке Индии, и вскоре ожидается ее появление в других регионах. Об этом сообщает Ixbt.com.

Хотя Galaxy M47 технически близок к модели Galaxy A27, он обладает рядом уникальных особенностей. В центре устройства находится платформа Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, обеспечивающая достаточную производительность для повседневных задач и игр. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем. Частота обновления экрана 120 Hz и разрешение Full HD+ обеспечивают плавность и высокое качество изображения. Кроме того, дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

Рекордные программные обновления

Самой удивительной особенностью нового смартфона является срок его поддержки. Samsung обещает выпускать программные обновления для Galaxy M47 до 2032 года. Это означает, что пользователи смогут пользоваться новейшими версиями Android и патчами безопасности в течение почти 6 лет. В настоящее время устройство работает на базе Android 16 с оболочкой One UI 8.5.

В вопросе автономности Galaxy M47 также претендует на лидерство в своем сегменте. Он оснащен огромным аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 W. Это решает проблему нехватки энергии для активных пользователей.

Возможности для геймеров и любителей фото

Для любителей игр в смартфоне внедрена специальная функция bypass charging. С помощью этой технологии во время игры питание поступает напрямую от зарядного устройства, минуя аккумулятор. В результате снижается нагрев корпуса и значительно продлевается срок службы батареи.

Возможности камер также отвечают современным требованиям. На задней панели смартфона расположены три модуля:

  • 50 MP основной сенсор;
  • 5 MP широкоугольный объектив;
  • 2 MP макрокамера.
Для любителей селфи в специальном вырезе на экране предусмотрена 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Galaxy M47 поступит в продажу в двух цветах — Rogue Red и Blaze Blue. Цена базовой версии с 6 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти составляет около 245 долларов США. Открытые продажи через платформу Amazon India запланированы на 4 июля. Появление этой модели на рынке Узбекистана ожидается во второй половине года, что станет отличным выбором для тех, кто ищет доступный и долговечный смартфон.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологииAndroid
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае строится крупнейший в мире завод по производству телевизоровВ Китае строится крупнейший в мире завод по производству телевизоровСегодня, 18:24Рынок АИ-заметок набирает обороты: стартап Покет привлек 11 миллионов долларовРынок АИ-заметок набирает обороты: стартап Покет привлек 11 миллионов долларовСегодня, 18:24Компания Флиппер Девикес представила гаджет Бусй Бар для повышения продуктивностиКомпания Флиппер Девикес представила гаджет Бусй Бар для повышения продуктивностиСегодня, 18:20В Китае начали работу роботы-поводыри с искусственным интеллектом для слепыхВ Китае начали работу роботы-поводыри с искусственным интеллектом для слепыхСегодня, 17:52Первый складной смартфон Apple: дизайн и характеристики iPhone 18 UltraПервый складной смартфон Apple: дизайн и характеристики iPhone 18 UltraСегодня, 17:20Выше человеческих возможностей: робот Агибот Г2 работал почти трое суток без перерываВыше человеческих возможностей: робот Агибот Г2 работал почти трое суток без перерываСегодня, 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли