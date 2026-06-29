Неожиданная проблема в центрах ИИ: Омен AI предлагает новое решение

·28·Технологии
Неожиданная проблема в центрах ИИ: Омен AI предлагает новое решение

Стремительный рост глобального спроса на технологии ИИ создает огромную нагрузку на центры обработки данных (дата-центры). Попытки максимально использовать мощные GPU от таких гигантов, как NVIDIA, для повышения вычислительной мощности привели к неожиданной технической проблеме — размножению бактерий в системах жидкостного охлаждения. Как сообщает TechCrunch, стартап Омен AI, взявшийся за решение этой проблемы, привлек 31 миллион долларов инвестиций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В современных дата-центрах для охлаждения чипов используется специальная жидкостная смесь. Увеличение содержания воды в смеси для лучшего поглощения тепла создает благоприятную среду для быстрого размножения бактерий. Это приводит к засорению труб и снижению эффективности системы. Для устранения проблемы требуется полная очистка системы, что означает отключение серверов на 5-6 часов. Такие простои могут стоить крупным технологическим компаниям миллионы долларов.

Мониторинг бактерий в режиме реального времени

Решение, разработанное основателем Омен AI Заком Лабержем, представляет собой миниатюрный спектрометр, способный анализировать состав жидкости в режиме реального времени. Устройство отслеживает химические изменения и обнаруживает рост бактерий до того, как проблема станет серьезной. Это позволяет руководителям дата-центров избежать риска экстренной остановки системы.

Возможности устройства Омен AI не ограничиваются только обнаружением биологического загрязнения. Спектрометр также может улавливать частицы меди, хрома или кремния в составе жидкости. Это сигнализирует об износе насосов или выходе из строя уплотнителей (сеал). Таким образом, процесс технического обслуживания осуществляется оперативно на месте, без ожидания лабораторных анализов.

Юный талант и поворот в индустрии

Интересно, что основатель Омен AI Зак Лаберж основал свою первую компанию в 14 лет и уже тогда привлек 3 миллиона долларов инвестиций. Он даже бросил школу, чтобы реализовать свои идеи. Изначально сосредоточившись на создании датчиков для строительной техники, Лаберж столкнулся с проблемой систем охлаждения в дата-центрах во время работы с такими крупными клиентами, как Катерпиллар, и сменил направление.

Раунд инвестиций Сериес А компании прошел под руководством Нава Вентурес. Также личные инвестиции в проект вложили руководители таких гигантов, как Бридгестоне, GM и Джохнсон Контролс. По мнению экспертов, по мере развития инфраструктуры ИИ потребность в таких системах мониторинга, как Омен AI, будет только расти.

Если рассматривать ситуацию в контексте Узбекистана, то в период ускорения цифровизации и строительства центров обработки данных, подобные инновационные системы охлаждения и контроля могут сыграть важную роль в обеспечении стабильности местной ИТ-инфраструктуры в будущем.

Omen AIДата-центрИскусственный ИнтеллектТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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