Указом Президента награждена группа активной молодежи

·42·Узбекистан
Указом Президента награждена группа активной молодежи

По случаю Дня молодежи медалью «Созидатель будущего» была награждена группа инициативных и активных молодых людей Узбекистана, достигших высоких результатов в различных областях. Об этом говорится в указе Президента Шавката Мирзиёева, подписанном сегодня, 29 июня.

Согласно документу, награда вручается молодым людям, вносящим достойный вклад в развитие страны и служащим примером для сверстников своими знаниями, потенциалом, талантом, трудолюбием и патриотизмом. Также целью является дальнейшее стимулирование их активности в жизни государства и общества.

Среди этого года обладателей награды есть студенты и докторанты, молодые ученые, врачи, учителя, инженеры, фермеры, предприниматели, спортсмены, певцы, пилоты, основатели стартапов, лидеры молодежи махаллей, а также талантливые молодые люди, работающие в государственных и частных организациях.

В частности, в числе награжденных оказались Шахзода Азатова, Камола Одилжонова, Жахонгир Бафоев, Асаль Зиёдова, Сулаймон Истамтошев, Кобилжон Салохиддинов, Сабина Мустаева, Темур Рахимбердиев, Мухаммадсаид Мамасаидов, Лейло Аслонова, Акмаль Абдухоликов, Озода Юнусова, Азизаой Мирфайзуллаева, Севинч Рахимова, Зилола Муйдинова, Ферузжон Сафолов, Мохира Жалолова, Покиза Нурмаматова, Хамиджон Одилов и Лобархон Хужамбердиева.

Данная награда была вручена в качестве высокого признания самоотверженного труда и достижений молодежи в области науки, образования, здравоохранения, спорта, предпринимательства, культуры, промышленности и общественной деятельности.

Шавкат МирзиёевУзбекистанСабина Мустаева
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Зарплаты, пенсии и налоги: что изменится с 1 июляЗарплаты, пенсии и налоги: что изменится с 1 июляСегодня, 20:08С 1 июля государство будет оплачивать «больничные» и в частных предприятияхС 1 июля государство будет оплачивать «больничные» и в частных предприятияхСегодня, 19:56Завтра погода резко изменится: где ожидаются дождиЗавтра погода резко изменится: где ожидаются дождиСегодня, 18:1630 июня в Бектемире временно отключат газ30 июня в Бектемире временно отключат газСегодня, 17:45В июле температура воздуха в Узбекистане может подняться до 45 градусовВ июле температура воздуха в Узбекистане может подняться до 45 градусовСегодня, 16:40Крупное отключение электроэнергии в Ташкенте полностью устраненоКрупное отключение электроэнергии в Ташкенте полностью устраненоСегодня, 16:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Кашкадарье школу в этом году окончили три ученика
В Кашкадарье школу в этом году окончили три ученика
Важные нововведения, вступившие в силу с сегодняшнего дня
Важные нововведения, вступившие в силу с сегодняшнего дня
Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом
Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом
Узгидромет выпустил важное предупреждение
Узгидромет выпустил важное предупреждение
Государственный долг Узбекистана достиг 47 миллиардов долларов
Государственный долг Узбекистана достиг 47 миллиардов долларов
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00