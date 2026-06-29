Указом Президента награждена группа активной молодежи

По случаю Дня молодежи медалью «Созидатель будущего» была награждена группа инициативных и активных молодых людей Узбекистана, достигших высоких результатов в различных областях. Об этом говорится в указе Президента Шавката Мирзиёева, подписанном сегодня, 29 июня.

Согласно документу, награда вручается молодым людям, вносящим достойный вклад в развитие страны и служащим примером для сверстников своими знаниями, потенциалом, талантом, трудолюбием и патриотизмом. Также целью является дальнейшее стимулирование их активности в жизни государства и общества.

Среди этого года обладателей награды есть студенты и докторанты, молодые ученые, врачи, учителя, инженеры, фермеры, предприниматели, спортсмены, певцы, пилоты, основатели стартапов, лидеры молодежи махаллей, а также талантливые молодые люди, работающие в государственных и частных организациях.

В частности, в числе награжденных оказались Шахзода Азатова, Камола Одилжонова, Жахонгир Бафоев, Асаль Зиёдова, Сулаймон Истамтошев, Кобилжон Салохиддинов, Сабина Мустаева, Темур Рахимбердиев, Мухаммадсаид Мамасаидов, Лейло Аслонова, Акмаль Абдухоликов, Озода Юнусова, Азизаой Мирфайзуллаева, Севинч Рахимова, Зилола Муйдинова, Ферузжон Сафолов, Мохира Жалолова, Покиза Нурмаматова, Хамиджон Одилов и Лобархон Хужамбердиева.

Данная награда была вручена в качестве высокого признания самоотверженного труда и достижений молодежи в области науки, образования, здравоохранения, спорта, предпринимательства, культуры, промышленности и общественной деятельности.