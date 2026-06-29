Новая ловушка кибермошенников: фейковые сайты с предупреждениями об атаках дронов

Киберпреступники запустили новую схему мошенничества, используя обеспокоенность населения вопросами безопасности. Теперь они пытаются похитить личные данные пользователей через фейковые ресурсы, которые предупреждают об атаках дронов и показывают адреса ближайших укрытий. Об этом сообщили специалисты компании по кибербезопасности Ф6. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Мошенники создают фейковые сайты, в основном под названиями вроде «Радар» или «Система оповещения», и распространяют их через Телеграм-каналы, группы махаллей и районов, а также в комментариях в социальных сетях. Данные ресурсы предлагают пользователю услугу оперативного получения уведомлений об опасности.

Как работает схема мошенничества?

Когда пользователь заходит на такой сайт, его просят ввести специальный 6-значный код для «подключения уведомлений». После ввода кода система выводит фейковое сообщение о том, что личный кабинет пользователя на портале государственных услуг был взломан. Напуганной жертве рекомендуют позвонить по номеру «горячей линии» для решения проблемы.

На самом деле через этот звонок мошенники под видом «сотрудника службы поддержки» пытаются выведать у пользователя конфиденциальные данные, пароли или реквизиты банковских карт. Этот метод основан на психологическом давлении и принуждении к принятию поспешных решений.

Хотя по инициативе службы КЭРТ Ф6 за короткое время было заблокировано пять таких крупных фейковых ресурсов, киберпреступники продолжают реализовывать эту схему под новыми доменами и адресами. Специалисты рекомендуют не переходить по таким ссылкам и полагаться только на информацию из официальных государственных органов.

Для пользователей из Узбекистана эта ситуация также должна стать важным предупреждением. При распространении в таких платформах, как Telegram, различных подозрительных ссылок и сообщений о «системах безопасности», необходимо всегда проверять официальность ресурса. Согласно правилам кибербезопасности, никогда нельзя вводить личные коды на подозрительных сайтах и звонить по незнакомым номерам.