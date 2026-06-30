Дидье Дешам: Килиан Мбаппе приступил к выполнению своей особой миссии

·20·Спорт
Дидье Дешам: Килиан Мбаппе приступил к выполнению своей особой миссии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику в адрес капитана команды Килиана Мбаппе, остановившись на текущем состоянии и целях нападающего. Опытный специалист подчеркнул, что звезда «Реал Мадрида» взял на себя огромную миссию по завоеванию очередного чемпионского титула и сосредоточен исключительно на победе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На пресс-конференции перед решающими стадиями плей-офф чемпионата мира Дешам выступил в защиту своего капитана. Говоря о предстоящем матче против Швеции, тренер особо отметил не только мастерство Мбаппе на поле, но и его лидерские качества в раздевалке. Согласно сообщению Goal.com, Дешам заявил, что внешние представления о футболисте далеки от реальности.

В последнее время в социальных сетях и СМИ участились негативные высказывания по поводу скандального ухода Мбаппе из «ПСЖ» и его личности. Однако Дешам опроверг эти слухи, заявив, что Килиан служит примером для всех как на тренировках, так и во время занятий по физической подготовке. По его словам, 27-летний нападающий полностью осознает свою роль капитана.

Внешний имидж и внутренняя реальность

«Килиан отлично умеет забивать и обороняться. Я с первого дня говорил: он на особой миссии. Внешние представления о нем почти не соответствуют тому, кем он является на самом деле. Он доказывает свой профессионализм, будучи одним из первых даже на самых сложных физических упражнениях», — пояснил Дешам.

Килиан Мбаппе, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, показал себя техническим и духовным лидером и в матче против Норвегии. По мнению тренера, рост футболиста с момента его дебюта в 2018 году не прекращается. Он живет постоянным желанием обновлять рекорды и стать лучшим игроком в истории.

Дешам отнес Мбаппе к категории «игроков экстра-класса». Он подчеркнул, что для страны большое счастье, что обладатель такого таланта защищает честь сборной Франции. Психологическая устойчивость нападающего, способность не теряться даже после ошибок, были отмечены как главные качества, отличающие его от других.

Напомним, что сборная Франции считается одним из главных фаворитов текущего турнира. После перехода в «Реал Мадрид» каждое действие Мбаппе находится в центре внимания мирового футбольного сообщества. Узбекские футбольные болельщики также с большим интересом следят за игрой этой звезды, так как его участие придает любому матчу особую атмосферу.

ФранцияКилиан МбаппеДидье ДешамРеал МадридФутбол
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Jahongir Tursunov
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