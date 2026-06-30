Yandex интегрирует ИИ-агентов в помощника Алиса AI

Компания Yandex запустила новую платформу, направленную на радикальное расширение возможностей голосового помощника Алиса AI. Теперь виртуальный ассистент будет не только отвечать на вопросы, но и выполнять практические задачи пользователей с помощью специальных ИИ-агентов. Это технологическое обновление означает переход искусственного интеллекта от простого поиска информации к уровню активного цифрового помощника. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

В настоящее время новая платформа проходит тестирование в собственных сервисах компании. По данным Yandex, до конца текущего года внешние партнеры и сторонние разработчики также получат возможность интегрировать своих агентов в систему Алиса AI. Это позволит пользователям решать все задачи через один интерфейс, не переключаясь между различными приложениями.

Повседневные дела теперь через голосовые команды

Основное преимущество новой системы заключается в том, что пользователю не нужно запоминать сложные специальные команды для взаимодействия с ИИ-агентами. Будет достаточно просьбы, сформулированной на обычном разговорном языке. Например, пользователь может просто попросить вызвать такси или собрать корзину товаров в магазине, а остальной процесс Алиса AI выполнит самостоятельно.

На базе платформы на начальном этапе были созданы агенты Yandex Го и Yandex Лавка. Эти сервисы уже открыты для части пользователей и в ближайшее время станут доступны всем. В будущем планируется запуск отдельных АИ-агентов для сервисов Yandex Доставка и Маркет.

Новые возможности для внешних партнеров

Разработчики Yandex отмечают, что эта платформа станет эффективным способом автоматизации взаимодействия с клиентами для внешних компаний. Интегрируя свои услуги в экосистему Алиса AI, компании смогут привлекать новую аудиторию и упрощать пользовательский опыт.

Учитывая широкое использование сервисов Yandex в Узбекистане, внедрение этой технологии, как ожидается, создаст удобства и для местных пользователей. В будущем вполне вероятно, что к платформе подключатся и локальные службы доставки или ритейл-сети. Это превратит помощника Алиса AI в неотъемлемую часть повседневной жизни.

Подводя итог, Yandex стремится превратить своего голосового помощника из простого собеседника в универсальный центр управления. Интеграция ИИ-агентов послужит не только экономии времени, но и выведет культуру использования цифровых сервисов на новый уровень.