Новая эра на рынке электронных книг: Kobo и СторйГраф против доминирования Amazon

Монополия Amazon на рынке электронных книг и цифровых библиотек, длившаяся долгие годы, столкнулась с серьезным конкурентом. Бренд Kobo, принадлежащий компании Ракутен, и набирающая популярность среди читателей платформа СторйГраф объявили о начале сотрудничества. Эта интеграция позволит пользователям автоматически отслеживать процесс чтения, что до сих пор было эксклюзивной функцией тандема Kindle и Гудреадс. Об этом сообщает Techcrunch.ком, сообщает источник.

По данным иксбт.ком, эта новость делает устройства Kobo одними из самых открытых и гибких еРеадер на рынке. Теперь все пользователи с аккаунтом Kobo могут синхронизировать прогресс чтения своих книг с СторйГраф. Этот процесс охватывает не только текстовые электронные книги, но и аудиокниги.

Серьезная угроза империи Гудреадс

Amazon долгое время успешно удерживал своих читателей за счет низких цен и крупнейшей в мире социальной сети для книголюбов — Гудреадс. Хотя многие стартапы пытались выступить в роли конкурентов Гудреадс, большинство из них потерпели неудачу, так как не могли напрямую интегрироваться с устройствами для чтения. Сотрудничество СторйГраф и Kobo устранило именно этот технологический барьер.

Платформа СторйГраф выделяется своими глубокими аналитическими возможностями. Она предоставляет пользователю не только количество прочитанных страниц, но и подробные графические данные о настроении чтения, темпе и жанрах. Такой анализ помогает читателям лучше понять свои привычки и выбирать новые произведения на основе более точных рекомендаций.

Успех независимой платформы

Стоит отметить, что СторйГраф была запущена в 2019 году британскими инженерами Надией Одунайо и Робом Фрелоу как личный проект без внешних инвестиций. К настоящему времени платформа насчитывает более 5 миллионов активных пользователей. Партнерство с Kobo привлечет внимание к приложению более 12 миллионов пользователей Kobo в 190 странах мира.

Культура цифрового чтения переходит на новый этап, особенно благодаря трендам в социальных сетях, таких как #букток. Согласно исследованиям Пев Ресеарч, доля взрослых, читающих электронные книги в США, выросла с 17% в 2011 году до 31% в настоящее время. Это создает отличную возможность для таких брендов, как Kobo, укрепить свои позиции на рынке.

В то время как интерес к электронным книгам растет и на рынке Узбекистана, комбинация Kobo и СторйГраф ожидается как отличная альтернатива для пользователей, уставших от закрытой экосистемы Kindle. Это сотрудничество может положить начало новой эре в мире цифрового чтения, где приоритетом станут открытость и выбор пользователя.