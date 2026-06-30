Почему Карло Анчелотти не выпустил Неймара в матче против Японии?

·28·Спорт
Почему Карло Анчелотти не выпустил Неймара в матче против Японии?

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему он оставил Неймара на скамейке запасных в драматическом матче против Японии в рамках стадии 1/8 финала чемпионата мира. Несмотря на то, что в Хьюстоне «Селесао» одержали волевую победу со счетом 2:1, лидер команды не вышел на поле на протяжении всей игры. Об этом сообщает Goal.com.

Во втором тайме Неймар долгое время находился у бровки в полной готовности, и болельщики с нетерпением ждали его выхода. Однако даже когда бразильцы уступали в счете и игра приближалась к концу, итальянский специалист не изменил своему решению. По информации Goal.com, после матча Анчелотти подробно разъяснил эту ситуацию журналистам.

Анчелотти отметил, что планировал выпустить 34-летнего нападающего на 60-65-й минутах, но изменение ситуации на поле заставило его скорректировать планы. «Мы приберегли Неймара на дополнительные таймы. Я говорил с ним, он должен был выйти в районе 60-й минуты. Но мы сравняли счет, и я не захотел менять структуру команды, так как контроль над игрой перешел к нам», — объяснил тренер.

Переломный момент матча

Сборная Японии в первом тайме продемонстрировала дисциплинированную игру и вышла вперед. Контратаки «самураев» создали серьезные проблемы для обороны Бразилии. Однако ответный гол Каземиро на 56-й минуте изменил темп игры в пользу представителей Южной Америки. После этого Анчелотти решил не рисковать и сохранить командный баланс.

Решение тренера оставить Неймара в запасе в итоге оправдало себя. Хотя болельщики хотели видеть своего кумира на поле, настоящим героем матча стал вышедший на замену Габриэл Мартинелли. Он забил победный гол на 96-й минуте, избавив Бразилию от дополнительных таймов и нервных минут.

После игры Анчелотти отдельно отметил силу сборной Японии. По его словам, соперник был очень организованной командой с высокой интенсивностью игры, и победить их было непросто. Тренер подчеркнул, что глубина состава и качество игроков замены позволяют выходить из любой сложной ситуации.

Эта победа еще больше укрепила статус Бразилии как одного из фаворитов турнира. Тот факт, что такая звезда, как Неймар, не вышла на поле, свидетельствует о том, что команда полагается не на одного футболиста, а на общую систему. Теперь «Селесао» готовятся к четвертьфиналу, и физическое состояние Неймара может сыграть решающую роль на следующих стадиях.

БразилияНеймарКарло АнчелоттиЯпонияЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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