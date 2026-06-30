GeForce RTX 3060 вернулась на европейский рынок: цены оказались намного выше ожидаемых

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, занимающая особое место на рынке графических чипов, снова появилась на прилавках европейских магазинов. Хотя эта модель не является представителем нового поколения, её возвращение вызвало большой интерес среди пользователей. Однако, по данным иксбт.ком, обновленная ценовая политика многих приводит в недоумение. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время в крупных торговых точках Германии поступили в продажу модели GeForce RTX 3060 от ведущих брендов, таких как Asus, МСИ, Гигабйте и ПНЙ. В ближайшие дни ожидается появление продукции и от других производителей. Начальная цена видеокарты установлена на уровне примерно 335 евро, что значительно выше показателей прошлого года.

Анализ цен и конкуренции

Для сравнения: когда эта модель возвращалась на рынок летом прошлого года, её цена составляла около 245 евро. Нынешняя стоимость не только кажется завышенной для старой модели, но и приближается к ценам на более современные и мощные карты NVIDIA. Например, значительно более быструю RTX 5060 сегодня можно найти за 310 евро.

Что еще более интересно, за 340 евро пользователи могут приобрести версию RTX 5060 Ти 8GB, обладающую гораздо более высокой производительностью. Это показывает, что цена в 335 евро за RTX 3060 выглядит с логической точки зрения несколько непонятной. Карты нового поколения технически ушли далеко вперед.

Технические возможности и рейтинг Стеам

Хотя модель RTX 3060 обладает 12 GB видеопамяти (этот показатель выше, чем у серии RTX 5060), она отстает в поддержке современных технологий. В частности, серия RTX 30 не поддерживает функцию генерации кадров (Frame Generation). Несмотря на это, данная карта долгое время удерживает лидерство в ежемесячных отчетах платформы Стеам как самая популярная видеокарта в мире.

Эта новость важна и для пользователей из Узбекистана, так как изменения цен и дефицит товаров на европейском рынке напрямую влияют на стоимость в нашем регионе. Пока неизвестно, почему RTX 3060 вернулась по такой высокой цене, однако эксперты связывают это с остатками на складах и логистическими затратами.