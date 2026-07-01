Гарри Невилл назвал атаку Франции главным кошмаром чемпионата мира

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и известный эксперт Гарри Невилл высоко оценил шансы сборной Франции на чемпионате мира 2026 года.

По мнению английского специалиста, победа над Швецией со счетом 3:0 еще раз показала, что команда Дидье Дешама является серьезным претендентом на чемпионство.

Франция не оставила шансов Швеции

Сборная Франции в 1/16 финала чемпионата мира вышла на поле против сборной Швеции и одержала уверенную победу.

Подопечные Дешама контролировали инициативу на протяжении всего матча и забили три безответных гола в ворота соперника. Швеция же не смогла дать достойного ответа на быстрые и техничные атаки французов.

Невилл был впечатлен атакой Франции

Гарри Невилл, анализировавший матч в качестве эксперта телеканала ITV, оценил переднюю линию французов как одну из самых опасных на мундиале.

«Франция сделала серьезный шаг на пути к чемпионству. Мы стали свидетелями того, как Швеция была уничтожена. Их линия атаки станет кошмаром для любой защиты на чемпионате мира», — заявил Невилл.

Бывший футболист также отметил, что найти ответ на то, как остановить нападающих Франции, будет крайне сложно.

«Я не знаю, как можно сдержать и остановить этих игроков», — добавил он.

Франция — один из главных кандидатов на титул

Высокая скорость, индивидуальное мастерство и широкий выбор в атаке в составе Франции создают огромные проблемы для соперников.

Команда демонстрирует превосходство не только в забивании голов, но и в создании свободных зон в защите соперника, а также в изменении темпа игры. По мнению Невилла, эти качества выводят Францию в число главных претендентов на победу.

Следующий соперник — Парагвай

Сборная Франции в следующем раунде плей-офф встретится с Парагваем.

Представитель Южной Америки в 1/16 финала выбил из турнира Германию. В матче, который завершился со счетом 1:1 в основное время, Парагвай одержал победу в серии пенальти со счетом 4:3.

Таким образом, на следующем этапе Францию ждет соперник, опирающийся на организованную оборону и высокую физическую борьбу. Однако, если линия атаки, которую хвалил Невилл, снова проявит свою мощь, защита Парагвая определенно пройдет через серьезное испытание.