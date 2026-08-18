Знаменитый ташкентский рынок «Yangiobod» выставлен на продажу: что теперь будет с ним?

После появления сообщений о выставлении знаменитого ташкентского рынка «Yangiobod» на продажу в социальных сетях появились различные предположения о его будущем. В некоторых сообщениях утверждается, что на месте рынка будут построены новый экологический рынок и развлекательный комплекс.

На данный момент официально подтверждённого решения о сносе «Yangiobod» или строительстве нового комплекса на его месте нет. Поэтому пока рано воспринимать сообщения о начале масштабного строительства на рынке как подтверждённый факт.

Чем известен «Yangiobod»?

Рынок считается одним из самобытных торговых мест Ташкента. На протяжении многих лет здесь продаются:

старые электрические приборы;

различные инструменты;

коллекционные предметы;

редкие и необычные находки.

Именно эта атмосфера отличает «Yangiobod» от других рынков.