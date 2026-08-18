Знаменитый ташкентский рынок «Yangiobod» выставлен на продажу: что теперь будет с ним?
После появления сообщений о выставлении знаменитого ташкентского рынка «Yangiobod» на продажу в социальных сетях появились различные предположения о его будущем. В некоторых сообщениях утверждается, что на месте рынка будут построены новый экологический рынок и развлекательный комплекс.
На данный момент официально подтверждённого решения о сносе «Yangiobod» или строительстве нового комплекса на его месте нет. Поэтому пока рано воспринимать сообщения о начале масштабного строительства на рынке как подтверждённый факт.
Чем известен «Yangiobod»?
Рынок считается одним из самобытных торговых мест Ташкента. На протяжении многих лет здесь продаются:
старые электрические приборы;
различные инструменты;
коллекционные предметы;
редкие и необычные находки.
Именно эта атмосфера отличает «Yangiobod» от других рынков.
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