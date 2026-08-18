Американский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекорд

·7·Мир
Американский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекорд

Американский спидкубер Томми Черри решил кубик Рубика с завязанными глазами всего за 11,56 секунды и вернул себе мировой рекорд Книги Гиннесса.

21-летний Черри показал этот результат 28 июня 2026 года на соревновании Мид-Атлантик Куиет Чампионшип 2026, прошедшем в городе Бранчбург, штат Нью-Джерси, США. Он установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика размером 3×3×3 с завязанными глазами.

Этим результатом Черри побил предыдущий рекорд, принадлежавший австралийцу Чарли Эггинс. 10 января 2026 года на соревновании в Сиднее Эггинс решил кубик Рубика за 11,67 секунды и установил рекорд.

Интересно, что американский спидкубер впервые установил мировой рекорд в 2021 году. Тогда он решил кубик Рубика с завязанными глазами за 15,27 секунды. В последующие годы Черри регулярно улучшал свои результаты и несколько раз сокращал рекордное время.

Черри и Чарли Эггинс также совместно удерживают рекорд по самому быстрому среднему результату в сборке кубика Рубика 3×3×3 с завязанными глазами. Их средний результат составляет 14,05 секунды.

После установления нового рекорда Томми Черри выразил удовлетворение своим результатом. Он заявил, что рад вновь вернуть себе мировой рекорд, отметив, что это его первый рекорд после 2024 года.

Спортсмен надеется и в дальнейшем улучшать свои результаты и сохранить этот рекорд на долгие годы.

Томми ЧерриКубик РубикаКнига рекордов ГиннессаЧарли ЭггинсНью-Джерси
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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