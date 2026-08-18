В Колумбии во время сильного землетрясения врачи, рискуя жизнью, спасли новорождённых
Во время сильного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии врач Герман Андрес Сомояр и его команда, рискуя жизнью, эвакуировали новорождённых из больницы.
Самых уязвимых пациентов вывели в безопасное место
Землетрясение затронуло и больницу Клиника Панамерикана в городе Апартадо. Несмотря на панику и опасную ситуацию, медицинские работники приступили к эвакуации младенцев в безопасную зону — максимально быстро и осторожно.
Всего удалось успешно эвакуировать 10 новорождённых.
«Это не только моя работа»
Врач Герман Андрес Сомояр не стал отдельно подчёркивать свой вклад в спасение, а отметил работу всей медицинской команды.
По его словам, в такой ситуации важны действия каждого сотрудника. Защита людей, которые не способны постоять за себя во время чрезвычайных ситуаций, таких как землетрясение, требует большого мужества.
Эвакуация 10 младенцев в безопасное место ещё раз продемонстрировала самоотверженность команды врачей и её ответственность за человеческие жизни.
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