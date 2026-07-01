Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс благодаря своему высокому мастерству и лидерским качествам прочно занял место в элите мирового футбола. Благодаря стабильной игре последних лет 25-летний футболист признается не только двигателем своей команды, но и одним из главных претендентов на престижную награду «Золотой мяч» в будущем. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший полузащитник «Арсенала» Стефан Шварц в интервью Goal.com отметил, что Деклан Райс уже стал игроком «мирового уровня». По его мнению, главная сила английского футболиста заключается не только в индивидуальном мастерстве, но и в способности усиливать игру партнеров по команде на поле. Это качество считается одним из самых редких в современном футболе.

Лидерство и командное влияние

Перешедший в « Арсенал » из «Вест Хэма» в 2023 году за рекордные 105 миллионов фунтов стерлингов, Деклан Райс за короткое время стал неотъемлемой частью команды Микеля Артеты. Его дисциплина на поле, точность в отборе мяча и активность в организации атак вывели игру «канониров» на новый уровень. По словам Стефана Шварца, Райс играет не только на себя, но и заставляет окружающих партнеров играть лучше благодаря своим лидерским качествам и коммуникабельности.

Деклан Райс на протяжении всей карьеры не скрывает своей жажды трофеев. Выиграв Лигу конференций с «Вест Хэмом», футболист стремится к победам в таких престижных турнирах, как английская Премьер-лига и Лига чемпионов в составе «Арсенала». Эксперты прогнозируют, что это стремление и стабильность станут решающими факторами в гонке за «Золотым мячом».

Сравнение с легендами

Бывший игрок сборной Англии Питер Рид также высоко отзывается о Деклане Райсе. Он поставил молодого звездного игрока в один ряд с легендой английского футбола Брайаном Робсонсом. Рид подчеркнул, что Райс обладает огромным влиянием на поле, а его стиль игры воплощает в себе лучшие черты великих полузащитников прошлого. В настоящее время он рассматривается как основной кандидат на капитанство в сборной после Гарри Кейна.

Если Деклан Райс станет победителем чемпионата мира в Северной Америке со сборной Англии, вероятность его признания лучшим футболистом мира резко возрастет. Сейчас он выделяется не только оборонительными действиями, но и способностью забивать голы и отдавать голевые передачи в важные моменты. Это делает его идеальным примером современного полузащитника типа «box-to-box».

Для футбольных болельщиков из Узбекистана наблюдение за игрой таких универсальных футболистов, как Деклан Райс, вызывает большой интерес. В матчах английской Премьер-лиги, наполненных высоким темпом и физической борьбой, Райс выделяется своей выносливостью. Каждое его действие в составе «Арсенала» определяет шансы команды в чемпионской гонке.