Сандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» за рекордную сумму: причина выбора итальянской звезды

Одна из самых громких сделок летнего трансферного окна в английской Премьер-лиге состоялась. Талантливый итальянский полузащитник Сандро Тонали решил покинуть «Ньюкасл Юнайтед» и перейти в лондонский «Тоттенхэм». Этот трансфер стал историческим событием не только для лондонского клуба, но и для всего итальянского футбола. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Goal.com, «Тоттенхэм» выплатит за Сандро Тонали 100 миллионов фунтов стерлингов. Этот показатель делает его самым дорогим итальянским игроком в истории футбола. Ранее клуб обновил свой трансферный рекорд, потратив 85 миллионов фунтов на Матеуса Фернандеша, однако переход Тонали превзошел и этот результат.

Фактор Роберто Де Дзерби и семейное решение

26-летний футболист в интервью Sky Sport разъяснил, почему выбрал именно «Тоттенхэм». По его словам, решающую роль в этом трансфере сыграл главный тренер лондонского клуба Роберто Де Дзерби. Теплые отношения между Тонали и Де Дзерби, а также стиль работы тренера побудили футболиста переехать в столицу.

«Де Дзерби сыграл большую роль в моем решении. Кроме того, после трех лет в «Ньюкасле» пришло время изменить образ жизни и семейные условия. Роберто смог убедить меня в этом проекте не только как соотечественник и друг, но и как мастер своего дела», — отметил Сандро Тонали.

Хотя процесс переговоров был довольно длительным, в итоге оба клуба пришли к взаимовыгодному соглашению. Футболист отдельно отметил, что попрощался с «Ньюкасл Юнайтед» на дружеской ноте и что клуб создал для него лучшие условия для будущего развития.

Планы на будущее и сборная Италии

В настоящее время Сандро Тонали отправился в Лондон для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Его цель — полностью адаптироваться в команде и принять участие в тренировочном сборе до начала нового сезона. «Тоттенхэм» после неудач прошлого сезона намерен вернуться в гонку за чемпионством с новым тренером и новыми звездами.

В то же время Тонали затронул тему своей карьеры в сборной Италии. Он сообщил, что хотел бы видеть бывшего директора «Милана» Паоло Мальдини работающим в системе национальной команды. По мнению футболиста, возвращение таких легенд, как Мальдини, поможет воплотить мечты Италии о выходе на чемпионат мира.

Этот трансфер интересен и узбекистанским любителям футбола, так как усиление таких грандов, как «Тоттенхэм», еще больше обострит конкуренцию в Премьер-лиге. Вскоре станет известно, какие результаты покажет Сандро Тонали в своей новой команде.