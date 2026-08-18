Изменения в руководстве «Челси»: Тодд Боули может продать свою долю

В руководстве лондонского «Челси» может произойти очередное серьёзное изменение. Как сообщает издание «Л’Экип», Тодд Боули и Марк Уолтер, являющиеся одними из ключевых владельцев клуба, рассматривают возможность продажи принадлежащих им акций компании «Клирлейк Кэпитал». Ожидается, что эта потенциальная сделка кардинально изменит систему управления английским клубом. Об этом сообщает «Гол».

В настоящее время «Клирлейк Кэпитал» владеет контрольным пакетом акций «Челси» в размере более 61 процента. Председатель клуба Тодд Боули и член совета директоров Марк Уолтер имеют примерно по 13 процентов акций каждый. Кроме того, швейцарский финансист Ханс-Йорг Висс также владеет аналогичной долей. Сообщается, что отношения между Боули и «Клирлейк Кэпитал» со временем ухудшались.

Конфликты в руководстве и трансферы

Несмотря на огромные средства, направленные на трансферный рынок в последние годы, результаты команды оказались ниже ожиданий большинства болельщиков. На этом фоне Тодда Боули начали называть одним из главных виновников неудовлетворительной игры команды. После покупки клуба у Романа Абрамовича в 2022 году Боули некоторое время также исполнял обязанности спортивного директора. Его признание в отсутствии достаточного опыта в футболе ещё больше усилило сомнения и внутренние противоречия в руководстве.

Напомним, в 2022 году из-за санкций, введённых в отношении Романа Абрамовича, «Челси» был продан американским инвесторам почти за 3 миллиарда евро. По оценкам английской прессы, сегодня стоимость клуба составляет около 5,8 миллиарда евро. Если Боули и Уолтер продадут свои доли «Клирлейк Кэпитал», это станет крупным поворотным моментом для клуба после четырёх лет рекордных инвестиций, неоднозначных результатов и внутренних разногласий.