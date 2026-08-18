Роналду обновил рекорд Instagram в комментарии к посту Месси

Имена двух великих звёзд футбольного мира — Криштиану Роналду и Лионелья Месси вновь оказались упомянуты вместе в социальных сетях. На этот раз португальский нападающий установил рекорд благодаря комментарию, который оставил под постом Месси в Instagram.

После смерти отца Лионелья Месси Хорхе Месси аргентинский футболист опубликовал в социальной сети пост, посвящённый своему отцу. Роналду выразил соболезнования Месси и его близким, а также пожелал его семье сил и терпения в эти тяжёлые дни.

Короткий, но искренний комментарий футболиста не остался без внимания болельщиков. За короткое время он собрал миллионы лайков.

По состоянию на 16 августа комментарий Роналду под постом Месси набрал более 6,7 миллиона лайков. Таким образом, он стал самым залайканным комментарием в истории Instagram.

Интересно, что ранее Роналду уже добивался подобного результата. Другой его комментарий устанавливал рекорд по количеству лайков в Instagram. Однако теперь португальская звезда обновила собственный рекорд комментарием, оставленным именно под постом Месси.