Сандро Тонали переходит в «Тоттенхэм» за 100 миллионов фунтов

·31·Спорт
Сандро Тонали переходит в «Тоттенхэм» за 100 миллионов фунтов

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали близок к продолжению карьеры в лондонском клубе «Тоттенхэм». Тот факт, что футболист, проявивший себя в составе «Ньюкасл Юнайтед», отверг предложения таких грандов, как «Манчестер Сити», и выбрал именно «шпор», стал одним из самых громких событий на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью Sky Sports Сандро Тонали открыто признал, что главным фактором в принятии этого решения стал главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби. По его словам, беседа с итальянским специалистом развеяла все сомнения футболиста относительно его будущего. Ожидается, что общая стоимость этого трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов.

Фактор Роберто Де Дзерби и семейные причины

Объясняя свой выбор, Тонали отметил, что давно знаком с Роберто Де Дзерби и его взгляды на футбол очень близки ему. «Роберто Де Дзерби стал очень важным фактором. Я давно слежу за его работой, и то, как он видит футбол, мне очень близко. Поговорив с ним, я понял, что хочу быть именно здесь», — говорит футболист.

Кроме того, полузащитник не скрыл, что важную роль в выборе Лондона сыграли семейные обстоятельства. После трех лет в «Ньюкасле», в связи с рождением ребенка, они решили изменить семейный образ жизни. Де Дзерби смог убедить Тонали в успехе проекта не только как соотечественник и друг, но и как профессиональный тренер.

Рекордная сумма трансфера

По данным ESPN, «Тоттенхэм» согласился выплатить за футболиста 92,5 миллиона фунтов гарантированного платежа и дополнительные 7,5 миллиона фунтов в виде бонусов. Это считается очень выгодной сделкой для «Ньюкасл Юнайтед», так как клуб приобрел Тонали из «Милана» в 2023 году за 55 миллионов фунтов. Теперь «сороки» получают почти 45 миллионов фунтов чистой прибыли с продажи 26-летнего игрока.

Ожидается, что Сандро Тонали в новом клубе будет получать более 275 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Футболист в ближайшее время прилетит в Лондон, пройдет медицинское обследование и завершит последние формальности по контракту. Он отметил, что дружески прощается со своей бывшей командой и все стороны довольны соглашением.

Этот трансфер может стать самым дорогим приобретением в истории «Тоттенхэма». Лондонский клуб, стремящийся выйти на новый уровень под руководством Роберто Де Дзерби, видит в Тонали ключевую фигуру для усиления центра поля. Безусловно, такие крупные трансферы в рамках английской Премьер-лиги еще больше усилят конкуренцию в чемпионате.

Сандро ТоналиТоттенхэмНьюкаслТрансферРоберто Де Дзерби
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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