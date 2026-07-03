Испания обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

·5·Спорт
Испания обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Испании, действующий чемпион Европы, начала демонстрировать свою истинную силу в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В матче, прошедшем в Лос-Анджелесе, «Красная фурия» с легкостью преодолела барьер в лице Австрии, обеспечив себе путевку в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

С первых же минут встречи Испания взяла контроль над игрой в свои руки. Хотя опасные моменты, созданные Эмериком Лапортом и Марком Кукурелья в первой половине матча, не завершились голами, давление испанцев принесло свои плоды. Даже отмена гола Кукурельи из-за грубости в отношении вратаря не смогла охладить пыл подопечных Луиса де ла Фуэнте.

Счет был открыт на 30-й минуте встречи. Микель Оярсабаль реализовал точный пас Марка Кукурельи с фланга. По данным Goal.com, сборная Испании доминировала на протяжении всего матча, а австрийский голкипер Александр Шлагер несколько раз спас свою команду от неизбежных голов.

Мастерство Ламина Ямаля и завершающие удары

Сценарий игры во втором тайме не изменился. Испанский талант Ламин Ямаль своими дриблингами и стремительными прорывами регулярно сеял панику в защите Австрии. Хотя сам он не забил, он сыграл ключевую роль в обеспечении атакующего потенциала команды. Даже в эпизоде, где Давид Алаба выбил мяч с линии ворот, вклад Ямаля был значительным.

На 70-й минуте матча Педро Порро головой замкнул передачу Алекса Баэны, увеличив разрыв в счете до двух мячей. А незадолго до финального свистка Микель Оярсабаль оформил дубль, установив окончательный счет 3:0. Этому голу также ассистировал Кукурелья.

После этой победы сборная Испании в четвертьфинале встретится с победителем пары Португалия — Хорватия. По мнению экспертов, хотя чемпионы Европы выглядели несколько вяло в начале турнира, к стадии плей-офф они выходят на свою пиковую спортивную форму. Австрия же после этого поражения была вынуждена покинуть турнир.

ИспанияАвстрияЧМ-2026Микель ОярсабальЛамин Ямаль
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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