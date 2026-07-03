Наполи назначил Массимилиано Аллегри новым главным тренером

В итальянском футболе произошли неожиданные и громкие перемены: неаполитанский клуб «Наполи» официально представил Массимилиано Аллегри в качестве нового главного тренера команды. Опытный специалист сменил на этом посту Антонио Конте. Это назначение свидетельствует о новых стратегических целях клуба и начале новой эры для таких звезд в составе, как Скотт Мактоминей и Кевин Де Брёйне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщению пресс-службы клуба, с 58-летним Аллегри подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года. Стоит отметить, что руководство «Наполи» держало это назначение в секрете до тех пор, пока процесс расторжения контракта между Аллегри и его бывшей командой «Милан» не был полностью завершен. Теперь, когда все юридические вопросы урегулированы, специалист приступил к работе.

Историческое возвращение и новые горизонты

Неаполь для Массимилиано Аллегри — не чужой город. В ходе своей игровой карьеры, в частности в сезоне 1997-98, он защищал цвета «Наполи». В своем заявлении руководство клуба особо отметило тренерский путь Аллегри: от успехов с «Сассуоло» в низших лигах до победных шагов с гигантами Серии А.

Аллегри считается одним из самых титулованных тренеров в истории итальянского футбола. На его счету 6 Скудетто (одно с «Миланом», пять с «Ювентусом») и 5 Кубков Италии. Также он дважды выводил «Ювентус» в финал Лиги чемпионов. Ожидается, что столь богатый опыт станет важным фактором для «Наполи» не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене.

Изменения в составе и ожидания

Приход нового тренера — это своеобразное испытание и возможность для лидеров команды, в частности для Скотта Мактоминея и Кевина Де Брёйне. Тактические схемы Аллегри обычно основаны на оборонительной надежности и дисциплинированной игре, и многих интересует, как этот стиль впишется в философию игры неаполитанского клуба. Хотя предыдущий тренер Антонио Конте привел команду к чемпионству, после его ухода задача сохранения стабильности ложится на плечи Аллегри.

Последний период работы Аллегри в «Милане» завершился несколько неудачно. Он был отправлен в отставку из-за того, что команда закончила сезон на пятом месте. Также уход Аллегри был ускорен изменениями в руководстве «Милана», включая уход таких специалистов, как Игли Таре и Джеффри Монкада. Теперь он намерен восстановить свою репутацию в Неаполе и подарить болельщикам «Наполи» новые победы.

Контракт с Массимилиано Аллегри подписан до 2029 года;

За свою тренерскую карьеру он выиграл 11 крупных трофеев;

В «Наполи» он будет работать с такими звездами, как Скотт Мактоминей и Кевин Де Брёйне;

Это новое место работы Аллегри после ухода из его бывшей команды «Милан».

По мнению итальянских СМИ и экспертов, назначение Аллегри — это риск для «Наполи», но в то же время и признак больших амбиций. Несомненно, то, что он знает Серию А как свои пять пальцев и способен добиваться результата в сложных ситуациях, стало главным критерием выбора для президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.