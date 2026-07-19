Тухель раскрыл: с каким трудом Англия завоевала бронзу?

·37·Спорт
Тухель раскрыл: с каким трудом Англия завоевала бронзу?

Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за бронзовые медали ЧМ–2026. Томас Тухель после встречи заявил, что у футболистов практически не осталось сил, но именно характер помог удержать победу.

Англичане добились большого преимущества в первом тайме, но после перерыва Франция вернулась в игру, превратив матч в настоящую драму.

«Первый тайм был великолепным, второй — очень тяжелым»

Тухель отметил, что первые 45 минут встречи Англия провела на высоком уровне. Однако во втором тайме у игроков стали отчетливо проявляться признаки усталости.

«Первый тайм прошел отлично, а второй выдался очень тяжелым. Вы увидели, насколько важен даже один день отдыха», — сказал тренер.

После первого тайма Англия вела со счетом 4:0. Франция, усилив давление после перерыва, сократила разрыв в счете, но англичане не упустили победу.

Тухель обратил внимание на разницу в календаре

По словам тренера сборной Англии, у Франции было больше возможностей для восстановления перед матчем за третье место.

Французы отдыхали на один день больше после полуфинала и преодолели меньшее расстояние. Англия же вышла на поле после тяжелых матчей в условиях жаркой погоды и высокогорья.

«Их календарь был намного легче нашего. Мы же играли и в жару, и в условиях высокогорья», — сказал Тухель.

У футболистов сводило ноги

Специалист не скрывал, что перед матчем беспокоился о физическом состоянии команды. Во втором тайме у некоторых футболистов сводило ноги, и они продолжали игру с большим трудом.

«За эту неделю мы очень сильно устали, сил почти не осталось. Поэтому характер, который проявила наша команда, заслуживает уважения», — сказал он.

Быстрые и техничные игроки Франции оказывали серьезное давление на уставшую оборону Англии. Несмотря на это, англичане забили еще два гола в решающие моменты, установив окончательный счет 6:4.

«Эта команда создала нечто особенное»

Тухель отметил, что, хотя физическое состояние футболистов вызывало беспокойство, он никогда не сомневался в их воле к победе.

«Я уже говорил раньше, эта команда создала нечто особенное. И сегодня она доказала это еще раз», — сказал главный тренер сборной Англии.

Победа над Францией позволила Англии впервые с 1966 года завершить чемпионат мира с медалями. Хотя англичане не смогли выйти в финал, они закончили турнир исторической бронзой и незабываемым матчем, в котором было забито десять голов.

Как вы считаете, можно ли считать бронзовую медаль Англии на ЧМ–2026 успехом?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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