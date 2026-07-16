Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олди
Англия терма жамоаси ЖЧ–2026 финалига чиқиш имкониятини бой бергач, энди Францияга қарши учинчи ўрин учун майдонга тушади. Томас Тухель бу учрашувни футболчилар орзу қилмаганини яширмади, аммо жамоаси турнирни профессионал тарзда якунлашини таъкидлади.
«Ҳеч бир футболчимиз бу ўйинни орзу қилмаган»
Тухель матбуот анжуманида учинчи ўрин учун баҳс олдидан жамоадаги кайфият ҳақида очиқ гапирди. Унинг таъкидлашича, Англия футболчилари ҳам, Франция вакиллари ҳам мундиалга бронза медали учун курашиш мақсадида келмаган.
«Биз доим ўз олдимизга энг юқори талабларни қўямиз — бу курашга ўрганган инсонларнинг табиати. Шу боис келаётган ўйинга муносабат ҳам бошқачароқ.
Ҳеч бир футболчимиз, худди французлар каби, бу ўйинда майдонга тушишни орзу қилмаган. Улар финалда ўйнашни истаган», — деди Англия бош мураббийи.
Тухельнинг учинчи ўрин учун учрашувга футболчиларда катта иштиёқ йўқлиги ҳақидаги сўзлари Британия оммавий ахборот воситаларида ҳам келтирилди.
Икки жамоа ҳам финалдан бир қадам нарида тўхтади
Англия яримфиналда Аргентинага қарши баҳсда Энтони Гордоннинг голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ ўйин охирида Энцо Фернандес ва Лаутаро Мартинеснинг голлари Аргентинага 2:1 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
Франция эса иккинчи яримфиналда Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Шу тариқа, чемпионлик учун курашни мақсад қилган Европанинг икки кучли жамоаси энди бронза медали учун ўзаро майдонга тушади.
Тухель Англиянинг барча футболчилари турнир давомида жаҳон чемпиони бўлиш орзуси билан ҳаракат қилганини таъкидлади:
«Биз финалга чиқиш учун бор кучимизни сарфладик. Ҳар бир футболчи жаҳон чемпиони бўлиш учун майдонга тушади, аммо вазият шундай кечди».
Англияда тикланиш учун бир кун кам
Бош мураббий учинчи ўрин учун учрашув олдидан Англиянинг Францияга нисбатан бир кун кам дам олишини ҳам эслатди.
Яримфинал ўйинларининг турли кунларда ўтказилгани сабаб Франция футболчилари тикланиш учун кўпроқ вақтга эга. Англия эса Аргентинага қарши жисмоний ва руҳий жиҳатдан оғир кечган баҳсдан сўнг қисқа муддатда яна майдонга тушиши керак.
«Ҳа, тикланиш учун Францияга нисбатан бир кунга камроқ вақтга эгамиз. Лекин барчасига қарамай, бу ўйинга профессионал тарзда тайёрланамиз», — деди Тухель. Унинг бу фикрлари учинчи ўрин учун баҳс олдидан тарқалган хабарларда ҳам қайд этилган.
Тухель таркибда ўзгариш қиладими?
Учинчи ўрин учун ўйинда икки мураббий ҳам асосий футболчиларнинг жисмоний ҳолатини ҳисобга олиши кутилмоқда. Финалга чиқолмаганидан кейин руҳий жиҳатдан тикланиш, қисқа вақт ичида куч тўплаш ва яна юқори даражада ўйнаш осон бўлмайди.
Шу сабабли Тухель айрим етакчиларга дам бериб, турнир давомида кам ўйнаган футболчиларга имконият тақдим этиши мумкин. Бироқ Англия мусобақани кетма-кет иккита мағлубият билан якунлашни ҳам истамайди.
Бронза медали чемпионлик орзусининг ўрнини босмайди. Аммо Франция устидан ғалаба Англияга аламли яримфиналдан кейин муносиб реакция кўрсатиш ва турнирни ижобий натижа билан тугатиш имконини беради.
Оддий учрашув эмас, характер синови
Англия ва Франция ўртасидаги баҳсда асосий масала фақат учинчи ўрин эмас. Ҳар икки жамоанинг яримфиналдаги мағлубиятдан кейин ўзини қандай тутиши ва майдонда қанчалик кураша олиши ҳам муҳим бўлади.
Тухель футболчилар бу учрашувни орзу қилмаганини очиқ айтди. Энди эса уларнинг профессионаллиги ва миллий жамоа шарафи учун охиригача курашиш истаги синовдан ўтади.
Сизнингча, Англия яримфинал аламидан чиқиб, Францияга қарши ғалаба қозона оладими?
…