Инфантино останется безнаказанным? Стал известен сигнал МОК...

Президент ФИФА Джанни Инфантино может избежать санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) из-за скандала вокруг дисквалификации Фоларина Балогуна. Несмотря на то, что правозащитная организация ФаирСкуаре направила официальную жалобу, МОК не спешит проводить полное расследование дела.

По данным источников Те Гуардиан, комитет не хочет вмешиваться в то, как международные спортивные федерации применяют свои дисциплинарные правила. Однако эта ситуация вновь вынесла на повестку дня вопрос о политическом влиянии и прозрачности в футболе.

ФаирСкуаре подала жалобу на Инфантино

Организация ФаирСкуаре обратилась в МОК после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп обсуждал с Инфантино вопрос Балогуна.

По мнению организации, обсуждение главой ФИФА наказания футболиста с политиком может противоречить правилам политической независимости, установленным для членов МОК.

Инфантино является членом МОК с 2020 года. Согласно правилам олимпийского движения, члены комитета должны действовать независимо от политических и коммерческих интересов.

Почему МОК может не начать расследование?

Собеседники Те Гуардиан сообщают, что у МОК крайне низкое желание начинать официальное расследование по данному вопросу.

Основной причиной называется наличие у ФИФА собственной дисциплинарной системы и механизмов подачи внутренних жалоб. МОК предпочитает воздерживаться от вмешательства в то, как международная федерация применяет свои правила, особенно если не были исчерпаны все внутренние правовые возможности.

При этом на данный момент МОК не делал официальных заявлений о том, что Инфантино оправдан или дело закрыто. Речь идет о вероятной позиции, которую приводят источники издания.

Как было изменено наказание Балогуна?

Фоларин Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 между США и Боснией и Hzеговиной. Игра завершилась победой США со счетом 2:1.

Дисциплинарный комитет ФИФА назначил ему дисквалификацию на один матч, но приостановил исполнение наказания с испытательным сроком на один год. В результате нападающий вышел на поле в матче 1/8 финала против Бельгии. В той встрече США проиграли со счетом 1:4.

Таким образом, информация в первоначальном тексте о «дисквалификации как минимум на два матча» не соответствует официальному решению: ФИФА назначила наказание в виде одного матча и условно приостановила его.

Трамп не скрывал, что говорил с Инфантино

Дональд Трамп на мероприятии перед финалом ЧМ заявил, что звонил Инфантино и просил пересмотреть наказание Балогуна.

Позже он подчеркнул, что выход Балогуна на поле был «одним из хороших решений» Инфантино. Это заявление усилило подозрения в том, что на решение ФИФА могло быть оказано политическое влияние.

Инфантино не отрицал, что обсуждал эту тему с Трампом. Однако он заявил, что окончательное решение было принято дисциплинарным комитетом ФИФА независимо, и члены комитета действовали исходя из обстоятельств дела.

Почему решение вызвало споры?

ФИФА не раскрыла полные письменные обоснования по делу Балогуна. Организация лишь сообщила, что решение было принято с учетом всех специфических обстоятельств события и имеющихся доказательств.

Согласно сообщениям Те Гуардиан, решение о приостановке наказания могло быть принято председателем дисциплинарного комитета Мухаммедом аль-Камали в единоличном порядке. Если это подтвердится, то это будет отличаться от практики работы коллегии из трех человек, которая обычно применяется во время мундиаля.

УЕФА и Бельгийская футбольная федерация также раскритиковали решение, но пока не подавали отдельную жалобу в МОК. Хотя бельгийская сторона рассматривала возможность обращения в Спортивный арбитражный суд, в дальнейшем активных действий по этому вопросу не предпринимала.

Влияние ФИФА превысило влияние МОК?

Другой источник издания отметил, что за последние 20 лет соотношение сил между МОК и ФИФА изменилось в пользу футбольной организации.

По его оценке, огромные коммерческие доходы ФИФА, глобальная аудитория чемпионата мира и возможность привлечения молодых болельщиков могут удерживать МОК от вступления в конфликт с футбольной организацией. Это не официальное заявление МОК, а анализ источника Те Гуардиан.

На данный момент Инфантино выглядит близким к тому, чтобы избежать санкций. Но главный вопрос по делу Балогуна остался открытым: является ли решение ФИФА результатом независимого правового процесса, или же политический диалог на высоком уровне повлиял на его принятие?