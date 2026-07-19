Гарри Кейн не вернется в Тоттенхэм: английский форвард продлевает контракт с Баварией

Капитан сборной Англии Гарри Кейн продолжит карьеру в чемпионате Германии. После неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года ходило множество слухов о возможном возвращении нападающего в Тоттенхэм или переходе в другой топ-клуб. Однако последние данные свидетельствуют о том, что Кейн решил остаться в мюнхенской команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По информации Goal.com, руководство Баварии предоставило нападающему дополнительный отпуск после мирового первенства. В то же время немецкий гигант планирует воспользоваться этой паузой, чтобы ускорить переговоры о продлении действующего контракта с игроком. Согласно сведениям Кристиана Фалька, во время турнира Кейн отклонял все сторонние предложения, полностью сосредоточившись на сборной.

Мечта о Лиге чемпионов и реальное положение дел

Хотя многие болельщики мечтают о возвращении Гарри Кейна в родной клуб — Тоттенхэм, на практике это крайне маловероятно. Основная причина — жажда трофеев у футболиста. Нападающий, которому уже за 30, не скрывает, что одна из его главных целей в профессиональной карьере — завоевание кубка Лиги чемпионов.

Тоттенхэм в данный момент находится в процессе перестройки, и вряд ли в ближайшие годы сможет бороться за победу в самом престижном турнире Европы. Кейн же предпочитает проводить свои лучшие годы в команде, способной выигрывать титулы. Поэтому, несмотря на огромное уважение к лондонскому клубу, он счел правильным остаться в Мюнхене.

Вариант с Реалом Мадрид и планы на будущее

Одним из главных претендентов на Гарри Кейна на трансферном рынке называли Реал Мадрид. Однако, поскольку мадридский клуб сейчас делает ставку на молодых талантов и долгосрочные проекты, этот путь для английского форварда считается закрытым. Это дало Баварии дополнительный шанс сохранить свою звезду.

Поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира сильно ударило по психологическому состоянию Кейна. Сам футболист признался в своих социальных сетях, что пустоту внутри невозможно описать словами, и тяжело восемь лет подряд быть так близко к мечте, но упускать её. Ожидается, что это болезненное поражение лишь сильнее мотивирует его на достижение больших побед с Баварией в новом сезоне.

Подводя итог, Гарри Кейн полностью адаптировался к мюнхенской среде и установил доверительные отношения с руководством клуба. Ожидается, что в ближайшие дни стороны достигнут официального соглашения по новому контракту, что окончательно поставит точку в надеждах фанатов Тоттенхэма.