«Арсенал» был близок, но в трансфере Роджерса произошел резкий поворот...

·41·Спорт
«Арсенал» был близок, но в трансфере Роджерса произошел резкий поворот...

«Арсенал» активизировал переговоры с «Астон Виллой» по приобретению Моргана Роджерса, сделав английского футболиста своей главной целью в летнее трансферное окно. Однако до того, как лондонский клуб успел завершить сделку, ситуация кардинально изменилась.

Согласно последним сообщениям, другой английский гранд резко вмешался в переговоры и добился принятия рекордного предложения за 23-летнего футболиста.

«Арсенал» согласовал личные условия с Роджерсом

По информации журналиста Саши Тавольери, представители «Арсенала» и «Астон Виллы» вели постоянный диалог по трансферу. Переговоры проходили позитивно, и сообщалось, что стоимость сделки может достичь примерно 100 миллионов евро.

Источник сообщал, что Роджерс также выразил желание перейти в «Арсенал» и что было достигнуто предварительное соглашение по личным условиям контракта, рассчитанного до 2031 года. То, что «Арсенал» определил его как основного кандидата для усиления линии атаки, подтверждалось и другими надежными источниками.

«Астон Вилла» не согласилась легко

Бирмингемский клуб не планировал продавать Роджерса и занимал сильную позицию в переговорах. Действующий контракт футболиста с «Астон Виллой» рассчитан до 2031 года.

По этой причине в различных источниках его стоимость оценивалась от 100 до 130 миллионов фунтов. Возраст, универсальность и долгосрочный контракт Роджерса стали причиной резкого роста трансферной стоимости.

«Челси» изменил ход переговоров в последний момент

Однако новая информация, появившаяся 18 июля, нанесла серьезный удар по планам «Арсенала». Согласно сообщениям Sky Sports и Reuters, «Челси» достиг соглашения с «Астон Виллой» по Роджерсу на сумму 117 миллионов фунтов.

Ожидается, что после прохождения медицинского осмотра футболист подпишет шестилетний контракт. Эта сумма станет одним из крупнейших трансферов в истории «Челси». Хотя клубы пока не провели официальную презентацию, последние новости указывают на то, что пунктом назначения Роджерса станет не «Арсенал», а «Стэмфорд Бридж».

Переключится ли «Арсенал» теперь на других кандидатов?

Команда Микеля Артеты видела в Роджерсе универсального футболиста, способного действовать на нескольких позициях в атаке. Однако после рекордного предложения «Челси» вероятность того, что «Арсенал» снова повысит цену, снизилась.

Лондонский клуб теперь может сосредоточиться на других атакующих игроках. По данным Reuters, в список вариантов «Арсенала» также входят такие футболисты, как Хулиан Альварес и Брэдли Барколя.

Таким образом, несмотря на то, что «Арсенал» был близок к трансферу Роджерса и даже обсуждал личные условия, запоздалое, но грандиозное предложение «Челси» изменило весь сценарий. Трансферный рынок вновь показал свое правило: пока подпись не поставлена, фраза «почти решено» не имеет большого веса.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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