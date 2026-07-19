Неймар подарил себе суперяхту за 17 миллионов фунтов: новая игрушка бразильской звезды

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар после завершения своей международной карьеры совершил грандиозную покупку, чтобы с пользой проводить время отдыха. Футболист приобрел роскошную суперяхту за 17 миллионов фунтов стерлингов (около 23 миллионов долларов). Для Неймара это приобретение стало не только символом богатства, но и своеобразным способом психологического восстановления после неудачи на чемпионате мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Goal.com, этим шагом Неймар продолжает традицию таких звезд, входящих в число самых богатых футболистов мира, как Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Известно, что в 2020 году Криштиану Роналду приобрел яхту за 5,5 миллионов фунтов, чтобы отпраздновать чемпионский титул, завоеванный с Ювентусом. Новое судно Неймара по стоимости значительно превосходит яхты его коллег.

«Энежота»: новый дворец у берегов Бразилии

Новая яхта была названа «Энежота» (Энеджота) в честь инициалов футболиста (НДж). По данным издания Наутика, это не просто обычное судно, а грандиозный проект, созданный на базе грузового корабля, построенного в Бразилии и прошедшего полную реконструкцию. Судно длиной более 46 метров в данный момент пришвартовано в порту Ангра-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро.

Внутреннее оснащение яхты поражает воображение. Общая полезная площадь в 800 квадратных метров предоставляет Неймару и его гостям широкие возможности для комфорта. С технической точки зрения судно оснащено четырьмя специальными двигателями Катерпиллар, каждый из которых обладает мощностью 1450 лошадиных сил. Эта мощность обеспечивает яхте быстрое и плавное передвижение вдоль побережья Бразилии.

Уход из сборной и новая жизнь

Неймар совершил эту дорогостоящую покупку после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. Неожиданное поражение сборной Бразилии в 1/8 финала от Норвегии стало для нападающего последним матчем в международной карьере. Хотя в той игре Неймар забил свой 80-й гол за сборную, он не смог спасти команду от поражения.

В интервью изданию Глобо футболист со слезами на глазах подчеркнул: «Я старался, я отдал все, что мог». Теперь яхта «Энежота» будет служить для Неймара личным убежищем, где он сможет вести тихую и спокойную жизнь вдали от внимания СМИ.

Эта новость интересна и для футбольных болельщиков из Узбекистана, поскольку Неймар является одной из самых известных звезд, выступающих на азиатском континенте. Подобные покупки в очередной раз доказывают огромное влияние футболиста не только на поле, но и в мире бизнеса и маркетинга. Неймар по-прежнему занимает высокие позиции в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.