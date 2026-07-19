Холлоуэй поставил ультиматум UFC: кто будет следующим?

Бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй озвучил два сценария своего следующего боя. Если третий поединок с Конором Макгрегором не состоится, американский боец требует организовать ему бой за титул в легком весе против Джастина Гэтжи.

Эта идея — не просто обычный вызов на чемпионский бой. Предыдущая встреча Холлоуэя и Гэтжи завершилась одним из самых знаменитых нокаутов в истории UFC.

«Дайте мне наконец чемпионский бой»

Холлоуэй обратился к руководству UFC, подчеркнув, что заслуживает возможности побороться за пояс.

«Дайте мне наконец чемпионский бой. У нас с Джастином Гэтжи есть своя история. Все знают, что это будет настоящая война в стойке. Так почему бы не организовать этот бой?» — заявил он.

Гэтжи на данный момент является действующим чемпионом UFC в легком весе. Поэтому потенциальный реванш на этот раз может стать не просто громким противостоянием, а боем за основной чемпионский титул.

Их первый бой вошел в историю

Холлоуэй и Гэтжи встретились в апреле 2024 года на турнире UFC 300 в бою за пояс БМФ. Доминируя на протяжении пяти раундов, Холлоуэй на последних секундах пригласил соперника в открытый размен ударами.

За секунду до конца боя он отправил Гэтжи в тяжелый нокаут. Этот эпизод стал одним из самых знаковых финалов в истории UFC.

Теперь, когда Гэтжи владеет чемпионским поясом, реванш приобретает особое значение для обоих бойцов: Холлоуэй стремится стать чемпионом во второй весовой категории, а Гэтжи — взять реванш за одно из своих самых тяжелых поражений.

Что будет с третьим боем против Макгрегора?

Холлоуэй недавно победил Конора Макгрегора на турнире UFC 329. Бой был остановлен техническим нокаутом на отметке 1:09 первого раунда после того, как ирландец получил травму колена.

Макгрегор позже выразил желание провести третий бой с Холлоуэем. Однако его ждут операция и длительный процесс восстановления. Дана Уайт также отметил, что говорить об этом реванше пока рано.

Поэтому план Холлоуэя ясен: если Макгрегор не сможет вернуться в ближайшее время, не терять время и выйти на чемпионский бой против Гэтжи.

Какой вариант выберет UFC?

Реванш против Гэтжи выглядит логичным со спортивной точки зрения: у них есть общая история, первый бой вызвал огромный интерес, а Холлоуэй уже побеждал чемпиона.

Однако в легком весе есть и другие претенденты на титул. Поэтому требование Холлоуэя не означает автоматического назначения боя.

Теперь решение за руководством UFC: будет ли Холлоуэй ждать Макгрегора или будет организована еще одна «война в стойке» с Гэтжи за пояс? В этом реванше достаточно хайпа, истории и счетов — осталось поставить лишь одну подпись.