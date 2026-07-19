Кейн уедет в Саудовскую Аравию? «Аль-Хиляль» сделал первый шаг

·35·Спорт
Кейн уедет в Саудовскую Аравию? «Аль-Хиляль» сделал первый шаг

Основной бомбардир «Баварии» Гарри Кейн может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По сообщениям, «Аль-Хиляль» начал предварительные переговоры с представителями английского нападающего.

Однако это еще не готовый трансфер. Кейн не принял окончательного решения, а официальные переговоры между клубами пока не подтверждены.

«Аль-Хиляль» хочет сначала получить согласие Кейна

По информации журналиста Саши Тавольери, саудовский клуб обратился к представителям Кейна, изучая возможности потенциальной сделки.

Ожидается, что нападающему будут представлены спортивный проект и финансовые условия «Аль-Хиляля». Кейн же намерен принять решение о своем будущем только после детального изучения предложения.

На данный момент «Аль-Хиляль» напрямую с «Баварией» не связывался. Саудовская сторона хочет сначала узнать отношение самого футболиста к возможному трансферу.

Сработает ли пункт о 65 миллионах евро?

В сообщениях отмечается, что в контракте Кейна прописана сумма отступных в размере 65 миллионов евро. Однако вызывает сомнение, можно ли активировать этот пункт автоматически прямо сейчас.

Согласно предыдущим данным, для ухода за эту сумму летом 2026 года футболист должен был уведомить «Баварию» о своем желании покинуть клуб до 31 января. Позже сообщалось, что Кейн решил не пользоваться этой возможностью. Значит, «Аль-Хилялю» для осуществления трансфера, возможно, придется договариваться с мюнхенцами отдельно.

«Бавария» хочет сохранить нападающего

Действующий контракт Кейна рассчитан до лета 2027 года. Руководство «Баварии» не скрывает желания продлить сотрудничество с нападающим. Президент клуба Герберт Хайнер заявил, что отношения между сторонами остаются позитивными.

В последних новостях говорится, что и сам Кейн не спешит покидать Европу и склоняется к варианту остаться в «Баварии». По этой причине саудовскому клубу придется выступить с очень сильным спортивным и финансовым предложением.

Для крупного трансфера нужно согласие трех сторон

Чтобы заполучить Кейна, «Аль-Хиляль» должен получить согласие футболиста, согласовать зарплату и условия контракта, а затем провести переговоры с «Баварией» по сумме трансфера.

На текущем этапе интерес саудовского клуба серьезен, но делать выводы о том, что сделка близка, еще рано. Первый шаг сделан, но, говоря футбольным языком, мяч еще даже не дошел до штрафной площади.

Гарри КейнБавария МюнхенАль-ХиляльСаудовская АравияГерберт Хайнер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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