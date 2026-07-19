Прямая трансляция матча Испания — Аргентина

·60·Спорт
Прямая трансляция матча Испания — Аргентина

В финале ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Встреча начнется завтра в 00:00 по ташкентскому времени на стадионе «Ист-Ратерфорд» в агломерации Нью-Йорка. Последняя информация об основных составах, запасных игроках и тренерах будет опубликована на нашем сайте сразу после ее появления перед матчем.

Вы можете следить за финальной встречей с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте. В ходе игры будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, желтые и красные карточки, замены игроков и другие важные события.

Согласно предматчевым прогнозам, вероятность победы Испании в основное время оценивается в 42 процента. На счет Аргентины приходится 27 процентов, а вероятность перехода игры в дополнительное время составляет 31 процент.

Следите за всеми подробностями финала между Испанией и Аргентиной в нашей текстовой онлайн-трансляции.

ИспанияАргентинаЧемпионат мираИст-РатерфордФинал
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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