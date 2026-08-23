200 матчей: Эрлинг Холанд провел юбилейную игру за «Манчестер Сити»

В 1-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» принял на своем поле «Борнмут» и одержал волевую победу со счетом 2:1. Этот матч стал еще одной важной вехой в карьере главной звезды команды Эрлинга Холанда и вошел в историю.

Как сообщает пресс-служба «горожан», игра против «Борнмута» стала для норвежского нападающего «Манчестер Сити» ровно 200-м официальным матчем в футболке клуба.

Новый имидж и внимание на «Этихаде»

Холанд, вышедший в стартовом составе, оказался в центре внимания не только из-за юбилейного показателя, но и благодаря кардинальной смене имиджа:

Короткая стрижка: Нападающий отказался от своих фирменных длинных волос, которые были его визитной карточкой долгие годы, и вышел на поле с новой короткой стрижкой;

Победа в эпоху Марески: Несмотря на то, что матч для «горожан» складывался непросто, команда вырвала победу со счетом 2:1 благодаря голам на последних минутах, украсив юбилейный матч Холанда успехом.

«Голевая машина», не останавливающаяся с 2022 года: статистика Холанда

Норвежский бомбардир перешел на «Этихад» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. За это время он продемонстрировал результативность, редко встречающуюся в мировом футболе:

Количество матчей: 200 официальных встреч;

Забитые голы: 162 мяча;

Голевые передачи: 30 ассистов;

Общая результативность: «Манчестер Сити» в 200 матчах принял непосредственное участие в 192 голах (гол + пас).

Эта статистика Холанда в очередной раз доказывает, что он является одним из самых опасных и результативных центральных нападающих в истории современного футбола.