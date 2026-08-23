Супер старт: Салах открыл счет, Шомуродов заработал пенальти и забил (видео)

·1.4K·Спорт
Супер старт: Салах открыл счет, Шомуродов заработал пенальти и забил (видео)

Оперативная аналитическая статья, подготовленная по итогам центрального матча 2-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир», напряженной борьбы в первые минуты первого тайма, гола Мохаммеда Салаха, а также подробностей того, как Элдор Шомуродов реализовал заработанный им самим пенальти и сравнял счет:

Ответный удар от Шомуродова: Элдор заработал пенальти и забил в Трабзоне!

В 2-м туре турецкой Суперлиги стартовал центральный матч, прикованный к вниманию узбекских футбольных болельщиков. В городе Трабзон между именитым грандом страны «Трабзонспор» и клубом «Истанбул Башакшехир» за который выступают лидеры национальной сборной Узбекистана, с первых минут идет интенсивная и богатая на голы игра.

Узбекский бомбардир, вышедший в стартовом составе, Элдор Шомуродов уже в дебюте встречи продемонстрировал свое мастерство, забив важный гол для своей команды.

Быстрый гол Салаха и мастерство Шомуродова

С первых минут матча на поле развернулась острая борьба:

  • 10-я минута (1:0): Активно действовавший в составе хозяев Мохаммед Салах поразил ворота соперника, выведя «Трабзонспор» вперед;

  • 19-я минута (1:1): После пропущенного гола устремившийся вперед нападающий «Башакшехира» Элдор Шомуродов проявил активность в штрафной площади соперника и заработал пенальти. Узбекский форвард сам подошел к точке и хладнокровно реализовал 11-метровый удар, восстановив равновесие.

Еще один узбекский талант на поле — полузащитник Аббосбек Файзуллаев также активно действует в основном составе и участвует в организации атак.

Протокол матча и составы:

  • Турецкая Суперлига. 2-й тур

  • «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир» 1:1 (Первый тайм продолжается)

  • Голы: Мохаммед Салах (10) — Элдор Шомуродов (19, пен.).

  • «Трабзонспор»: Онана, Савич, Чибоике, Мустафа, Кабрал, Кабасакал, Малиновский, Эрнест, Салах, Шимшир, Онуачу.

  • «Истанбул Башакшехир»: Мухаммед, Омер Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Калузински, Ольсен, Бертуг, Файзуллаев, Шомуродов.

Матч проходит на очень высокой скорости, обе команды демонстрируют агрессивный атакующий футбол в борьбе за победу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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