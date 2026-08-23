4 гола: в матче «Ньюкасл» — «Ливерпуль» зафиксирована огненная ничья!
Первый тур нового сезона Английской Премьер-лиги подарил болельщикам центральное противостояние уровня настоящего триллера. Новые главные тренеры обеих команд — Маттиас Яйссле («Ньюкасл») и Андони Ираола («Ливерпуль») встретились на «Сент-Джеймс Парк». Напряженная и бескомпромиссная супербитва завершилась драматичной ничьей со счетом 2:2.
Мерсисайдцы смогли восстановить равновесие на последних добавленных минутах встречи и увезти ценное очко с выезда.
4 гола и напряженный второй тайм
Встреча началась с высокой интенсивности с первых минут:
5-я минута (1:0): Быструю атаку хозяев Энтони Эланга завершил голом, заставив стадион содрогнуться;
55-я минута (1:1): В начале второго тайма «Ливерпуль» усилил давление, и Коди Гакпо точным ударом сравнял счет;
57-я минута (2:1): Всего через две минуты вышедший на замену Джо Уиллок снова вывел хозяев вперед;
90+9-я минута (2:2): На последних секундах добавленного арбитром времени мерсисайдцы заработали пенальти в штрафной соперника. Подойдя к точке, Доминик Собослаи хладнокровно отправил мяч в сетку, спасая свою команду от поражения.
Протокол матча и составы:
АПЛ. 1-й тур
«Ньюкасл» — «Ливерпуль» 2:2
23 августа. «Сент-Джеймс Парк»
Голы: Эланга (5), Уиллок (57) — Гакпо (55), Собослаи (90+9, пенальти).
«Ньюкасл»: Горничек, Дедич, Ботман, Тиау, Холл, Стойр (Рэмзи, 56), Майли (Бамба, 78), Эланга (Мерфи, 76), Висса (Шер, 90+5), Барнс, Осула (Уиллок, 56).
«Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Джаке (Араухо, 70), ван Дейк, Керкез, Собослаи, Гравенберх (Кумас, 78), Виртц (Мак Аллистер, 63), Нгумоа (Муньос, 63), Гакпо, Исак.
Предупреждения: Висса (25), Керкез (30), Фримпонг (30), Майли (34), Рэмзи (65), Мерфи (79), ван Дейк (90+1), Горничек (90+3).
Таким образом, «Ливерпуль» под руководством Ираолы проявил характер в первом же тяжелом испытании нового сезона и вернулся с выезда с ничьей.
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