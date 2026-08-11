Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27

Испанский специалист Андони Ираола, возглавивший «Ливерпуль», намерен вернуть на «Энфилд» интенсивный и яркий стиль игры времён Юргена Клоппа. По данным Планет Футбалл, приход нового главного тренера может кардинально изменить игру команды и полностью преобразить тактические подходы на поле в предстоящем сезоне-2026/27. Эти изменения затронут не только игровую философию, но и структуру основного состава. Об этом сообщает Goal.com.

Футбольную философию Ираолы многие описывают как интенсивный стиль, основанный на высокой скорости и постоянном прессинге соперника. Ожидается, что этот агрессивный подход, характерный для золотой эпохи команды, пойдёт на пользу многим игрокам нынешнего состава. Хотя в последние годы «Ливерпуль» претерпел заметные изменения, требования тренера к высокому прессингу соответствуют духу команды.

Обновления и тактические изменения в линии обороны

С тактической точки зрения ожидается, что Ираола будет отдавать предпочтение схеме 4-2-3-1, хотя его фирменный стиль наверняка будет отличаться от футбола прошлого сезона. Планируется серьёзно обновить линию обороны, а особенно ожидается быстрое включение в основной состав Джереми Жаке, перешедшего из «Ренна». Его атлетические качества идеально подходят для высокой линии обороны, которой требует тренер.

Кроме того, арендованный Рональд Араухо привнесёт необходимый опыт в центр обороны. На фланге обороны ожидается, что Милош Керкез полностью освоится на «Энфилде» во втором сезоне. Для юного флангового защитника, ярко проявившего себя в «Борнмуте» под руководством этого тренера, новая система может стать настоящим периодом расцвета.

Ключевые фигуры в центре поля и атаке

Как сообщает Goal.com, полузащита и линия атаки станут главным двигателем тактической системы Ираолы. Доминик Собослаи благодаря своим возможностям в высоком прессинге идеально подходит под требования нового главного тренера и будет играть важную роль. Ожидается, что венгерский полузащитник полностью раскроется на привычной для себя позиции.

В то же время Флориан Вирц готов провести в команде выдающийся сезон. Его высокая активность без мяча и большой объём работы отлично соответствуют стилю испанского специалиста. На острие атаки одной из ключевых фигур станет Александер Исак, который постарается вновь продемонстрировать своё мастерство в завершении атак, используя требования тренера к интеллектуальному прессингу.