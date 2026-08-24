Как Шомуродов и Файзуллаев сыграли в Трабзоне? Оценки опубликованы

·215·Спорт
Как Шомуродов и Файзуллаев сыграли в Трабзоне? Оценки опубликованы

Во 2-м туре турецкой Суперлиги стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир» на выезде уступил «Трабзонспору» со счетом 1:2. В этом противостоянии лидеры национальной сборной Узбекистана вышли в стартовом составе с первых минут.

Всемирно известный Флашскоре портал по итогам матча опубликовал индивидуальные статистические показатели и оценки игры узбекских футболистов.

Эльдор Шомуродов: Гол, 1,14 ксГ и 6,8 балла

Действуя на позиции атакующего полузащитника, Шомуродов стал одним из самых активных игроков своей команды:

  • Удары и опасность: Нанес 4 удара по воротам соперника, показатель ожидаемых голов (ксГ) составил 1,14;

  • Точность передач: 14 из 16 передач дошли до партнеров (88% точность);

  • Пенальти и второй гол: Хладнокровно реализовал заработанный им самим 11-метровый штрафной удар;

  • Итоговая оценка: Портал Флашскоре оценил игру Шомуродова в 6,8 балла .

Примечательно, что Эльдор, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Турции в прошлом сезоне, начал новый сезон с высокой результативностью — он забил в обоих стартовых турах (против «Коджаэлиспора» и «Трабзонспора»), доведя количество своих голов до 2.

Аббосбек Файзуллаев: цифры: 6,1 балла

Атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев, действовавший креативно в линии нападения, получил от портала 6,1 балла :

  • Удары: Дважды пробил по воротам соперника;

  • Работа с мячом: За игру 28 раз коснулся мяча;

  • Точность передач: 12 из 14 передач доставил точно по адресу (86% показатель).

Хотя «Истанбул Башакшехир» вернулся с выезда без очков, активность узбекских легионеров в атаке и их бомбардирское мастерство показывают, что они останутся главным источником силы команды на протяжении сезона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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