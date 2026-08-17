Бенефис узбекского дуэта: как оценили игру Шомуродов и Файзуллаев?

·44·Спорт
Бенефис узбекского дуэта: как оценили игру Шомуродов и Файзуллаев?

Уже в первом туре нового сезона турецкой Суперлиги легионеры из Узбекистана начали проявлять себя с самой яркой стороны. Стамбульский клуб «Башакшехир» на своем поле принимал команду «Коджаелиспор» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Матч прошел при полном превосходстве хозяев, а вклад звезд национальной сборной Узбекистана в одержанную победу оказался неоценимым.

Ассист на 14-й минуте, гол Шомуродов во втором тайме

Оба наших соотечественника выполняли решающие задачи на поле в качестве ключевых фигур атакующей линии «Башакшехир»:

  • Точный пас Файзуллаев: уже на 14-й минуте Аббосбек Файзуллаев создал удобный момент для своего одноклубника Кристофер Опери, стал автором великолепного ассиста и помог открыть счет;

  • Первый гол Шомуродов в новом сезоне: главный бомбардир «Башакшехир» Элдор Шомуродов во втором тайме поразил ворота соперника, открыл счет своим голам в новом сезоне и укрепил победу своей команды.

Анализ Флашскоре: Шомуродов — 8,3, Файзуллаев — 7,6 балла

Авторитетное международное издание Флашскоре, специализирующееся на футбольной статистике и аналитике, отдельно оценило участников матча:

  • Элдор Шомуродов: за опасные действия у ворот соперника и важный гол получил оценку 8,3 балла и был признан вторым лучшим футболистом на поле;

  • Аббосбек Файзуллаев: вингер, начавший сезон результативной передачей, удостоился от экспертов оценки 7,6 балла;

  • Самая высокая оценка: в составе «Башакшехир» наивысший показатель продемонстрировал автор первого гола Кристофер Опери — 8,6 балла.

Следующее испытание — выезд в «Трабзонспор»

Начав сезон с победы со счетом 2:0, стамбульский клуб вошел в число лидеров турнирной таблицы:

  • Следующий матч: теперь «Башакшехир» во 2-м туре 23 августа на выезде сыграет против «Трабзонспор», одного из грандов лиги.

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Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшехирТрабзонспорFlashscore
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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