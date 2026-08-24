Потрясающая статистика Ҳусанова: он среди лучших в «Манчестер Сити»!

·203·Спорт
Потрясающая статистика Ҳусанова: он среди лучших в «Манчестер Сити»!

В 1-м туре нового сезона Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити»» на своем поле принял «Борнмут» и одержал волевую победу со счетом 2:1. Наш соотечественник, вышедший в стартовом составе в центре обороны «горожан» на этот сложный и напряженный матч, Абдуқодир Ҳусанов провел на поле все 90 минут без замен.

Авторитетный портал, Флашскоре специализирующийся на международной спортивной статистике, по итогам встречи выставил 22-летнему узбекскому защитнику очень высокую оценку — 8,2 балла. «

97 процентов точности и полный контроль: цифры Ҳусанова

Узбекский легионер по ходу матча практически безошибочно действовал как в обороне, так и в фазе начала атак:

  • Точность передач: Из 90 передач, выполненных Ҳусановым, 87 дошли до адресатов (97-процентный феноменальный показатель);

  • Работа с мячом: За игру совершил 97 касаний мяча и не допускал позиционных ошибок;

  • Роль в команде: В составе «Сити» оценку выше Ҳусанова получил только автор гола, сравнявший счет, Марк Гехи (8,5 балла). Абдукодир же удостоился 2-й по величине оценки во всей команде.

Версия Флашскоре: «Манчестер Сити»— все оценки игроков:

  • Марк Гехи — 8.5 (Лучший игрок матча)

  • Абдуқодир Ҳусанов — 8.2

  • Райан Шерки — 8.0

  • Рубен Диаш — 7.8

  • Йошко Гвардиол — 7.5

  • Фил Фоден — 7.5

  • Джанлуиджи Доннарумма — 7.4

  • Эрлинг Холанд — 7.3

  • Эллиот Андерсон — 7.2

  • Нико О'Райли — 6.8

  • Матеуш Нунеш — 6.8

  • Антуан Семеньо — 6.5

  • Матео Ковачич — 6.5

  • Рико Льюис — 6.0

Такая уверенная и высококлассная игра Абдукодира Ҳусанова в первом туре АПЛ доказывает, что он становится одной из центральных фигур в тактике Энцо Марески.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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