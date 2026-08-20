Узбекские девушки поборются за участие в чемпионате мира: соперники известны

ФИФА провела жеребьёвку первого раунда межконтинентального плей-офф турнира чемпионата мира среди женщин 2027 года. Стали известны соперники женской национальной сборной Узбекистана на этом этапе — команды, которая борется за историческую путёвку. Какие этапы предстоит пройти нашим представительницам для выхода на мундиаль и каков формат турнира?

Первый раунд: соперники и сроки

Согласно результатам жеребьёвки, сборная Узбекистана в первых отборочных матчах на пути к мундиалю сыграет с командами Папуа — Новой Гвинеи, Ганы и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Этот этап пройдёт в ноябре–декабре 2026 года в одном централизованном месте, а две лучшие из четырёх команд получат путёвки в решающий финальный раунд.

Система отбора на чемпионат мира среди женщин 2027 года

Этап Сроки Участники и формат Путёвка на мундиаль Первый раунд плей-офф Ноябрь–декабрь 2026 года Узбекистан, Папуа — Новая Гвинея, Гана, ЮАР (централизованный турнир) 2 лучшие команды выходят в решающий финал Решающие матчи плей-офф Февраль 2027 года 2 команды из первого раунда + КОНКАКАФ (2), КОНМЕБОЛ (1), УЕФА (1) — всего 6 команд Победители 3 направлений — 3 команды получат путёвки на чемпионат мира Чемпионат мира (финальная часть) 24 июня — 25 июля 2027 года Бразилии на стадионах Сильнейшие женские сборные мира

Формат решающего финального раунда

В финальном раунде плей-офф, который состоится в феврале 2027 года, примут участие всего 6 национальных сборных:

Вышедшие из первого раунда 2 команды

из Северной и Центральной Америки ( КОНКАКАФ ) — 2 команды

из Южной Америки ( КОНМЕБОЛ ) — 1 команда

из Европы (УЕФА) — 1 команда

Эти 6 команд жеребьёвкой разделят на 3 отдельных направления (пары). В каждом направлении состоится один решающий финальный матч, а три сборные-победительницы получат последние путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в Бразилии.

Как вы считаете, сможет ли женская национальная сборная Узбекистана победить таких сильных соперников, как Гана и ЮАР, и добиться исторического выхода на чемпионат мира в Бразилии?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно делитесь этой важной новостью с поклонниками узбекского футбола!