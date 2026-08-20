Узбекские девушки поборются за участие в чемпионате мира: соперники известны
ФИФА провела жеребьёвку первого раунда межконтинентального плей-офф турнира чемпионата мира среди женщин 2027 года. Стали известны соперники женской национальной сборной Узбекистана на этом этапе — команды, которая борется за историческую путёвку. Какие этапы предстоит пройти нашим представительницам для выхода на мундиаль и каков формат турнира?
Первый раунд: соперники и сроки
Согласно результатам жеребьёвки, сборная Узбекистана в первых отборочных матчах на пути к мундиалю сыграет с командами Папуа — Новой Гвинеи, Ганы и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Этот этап пройдёт в ноябре–декабре 2026 года в одном централизованном месте, а две лучшие из четырёх команд получат путёвки в решающий финальный раунд.
Система отбора на чемпионат мира среди женщин 2027 года
Этап
Сроки
Участники и формат
Путёвка на мундиаль
Первый раунд плей-офф
Ноябрь–декабрь 2026 года
Узбекистан, Папуа — Новая Гвинея, Гана, ЮАР (централизованный турнир)
2 лучшие команды выходят в решающий финал
Решающие матчи плей-офф
Февраль 2027 года
2 команды из первого раунда + КОНКАКАФ (2), КОНМЕБОЛ (1), УЕФА (1) — всего 6 команд
Победители 3 направлений — 3 команды получат путёвки на чемпионат мира
Чемпионат мира (финальная часть)
24 июня — 25 июля 2027 года
Бразилии на стадионах
Сильнейшие женские сборные мира
Формат решающего финального раунда
В финальном раунде плей-офф, который состоится в феврале 2027 года, примут участие всего 6 национальных сборных:
Вышедшие из первого раунда 2 команды
из Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) — 2 команды
из Южной Америки (КОНМЕБОЛ) — 1 команда
из Европы (УЕФА) — 1 команда
Эти 6 команд жеребьёвкой разделят на 3 отдельных направления (пары). В каждом направлении состоится один решающий финальный матч, а три сборные-победительницы получат последние путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в Бразилии.
Как вы считаете, сможет ли женская национальная сборная Узбекистана победить таких сильных соперников, как Гана и ЮАР, и добиться исторического выхода на чемпионат мира в Бразилии?
Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно делитесь этой важной новостью с поклонниками узбекского футбола!
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