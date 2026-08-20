Узбекские девушки поборются за участие в чемпионате мира: соперники известны

·27·Спорт
Узбекские девушки поборются за участие в чемпионате мира: соперники известны

ФИФА провела жеребьёвку первого раунда межконтинентального плей-офф турнира чемпионата мира среди женщин 2027 года. Стали известны соперники женской национальной сборной Узбекистана на этом этапе — команды, которая борется за историческую путёвку. Какие этапы предстоит пройти нашим представительницам для выхода на мундиаль и каков формат турнира?

Первый раунд: соперники и сроки

Согласно результатам жеребьёвки, сборная Узбекистана в первых отборочных матчах на пути к мундиалю сыграет с командами Папуа — Новой Гвинеи, Ганы и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Этот этап пройдёт в ноябре–декабре 2026 года в одном централизованном месте, а две лучшие из четырёх команд получат путёвки в решающий финальный раунд.

Система отбора на чемпионат мира среди женщин 2027 года

Этап

Сроки

Участники и формат

Путёвка на мундиаль

Первый раунд плей-офф

Ноябрь–декабрь 2026 года

Узбекистан, Папуа — Новая Гвинея, Гана, ЮАР (централизованный турнир)

2 лучшие команды выходят в решающий финал

Решающие матчи плей-офф

Февраль 2027 года

2 команды из первого раунда + КОНКАКАФ (2), КОНМЕБОЛ (1), УЕФА (1) — всего 6 команд

Победители 3 направлений — 3 команды получат путёвки на чемпионат мира

Чемпионат мира (финальная часть)

24 июня — 25 июля 2027 года

Бразилии на стадионах

Сильнейшие женские сборные мира

Узбекские девушки поборются за участие в чемпионате мира: соперники известны

Формат решающего финального раунда

В финальном раунде плей-офф, который состоится в феврале 2027 года, примут участие всего 6 национальных сборных:

  • Вышедшие из первого раунда 2 команды

  • из Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) — 2 команды

  • из Южной Америки (КОНМЕБОЛ) — 1 команда

  • из Европы (УЕФА) — 1 команда

Эти 6 команд жеребьёвкой разделят на 3 отдельных направления (пары). В каждом направлении состоится один решающий финальный матч, а три сборные-победительницы получат последние путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в Бразилии.

Как вы считаете, сможет ли женская национальная сборная Узбекистана победить таких сильных соперников, как Гана и ЮАР, и добиться исторического выхода на чемпионат мира в Бразилии?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно делитесь этой важной новостью с поклонниками узбекского футбола!

УзбекистанФИФАПапуа — Новая ГвинеяГанаЮжная Африка
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекские тхэквондисты добились большого успеха на Кубке президентаУзбекские тхэквондисты добились большого успеха на Кубке президентаСегодня, 22:40Делегация Узбекистана завоевала новые медали на чемпионате мира У-20Делегация Узбекистана завоевала новые медали на чемпионате мира У-20Сегодня, 22:38Жоау Палинья покидает Баварию и переходит в БенфикуЖоау Палинья покидает Баварию и переходит в БенфикуСегодня, 21:54«Нет силы, которая могла бы их остановить»: Пол Мерсон о превосходстве «Арсенала» в АПЛ«Нет силы, которая могла бы их остановить»: Пол Мерсон о превосходстве «Арсенала» в АПЛСегодня, 21:25Вернувшийся в «Барселону» Жоау Канселу раскрыл амбиции в Лиге чемпионовВернувшийся в «Барселону» Жоау Канселу раскрыл амбиции в Лиге чемпионовСегодня, 21:16Зелёный свет историческому поединку: WBC подтвердит бой Фьюри — Джошуа?Зелёный свет историческому поединку: WBC подтвердит бой Фьюри — Джошуа?Сегодня, 21:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)