«Я доволен ими»: Луис Энрике раскрыл секрет тяжелого камбэка в матче с «Ренном»
В матче открытия нового сезона Лиги 1 действующий чемпион «ПСЖ» столкнулся с неожиданным давлением на поле «Ренна». Уступая 0:2 после первых 45 минут, парижане добились волевой ничьей 2:2 благодаря тактическим изменениям во втором тайме и активности вышедших на замену игроков.
После игры главный тренер парижан Луис Энрике в интервью официальному сайту клуба дал откровенную оценку сложным ситуациям на поле.
«В первом тайме мы потеряли контроль»: Откровенное признание тренера
Испанский специалист не стал скрывать сильное давление со стороны соперника и стартовые ошибки команды:
«Эта игра оказалась сложнее обычного. В первом тайме возникли ситуации, которые мы совершенно не контролировали. Это было очень тяжело», — сказал Энрике.
Наставник парижан подчеркнул, что разъяснения в перерыве и внесенные тактические коррективы сыграли важную роль в спасении команды от поражения.
«Пять игроков отлично справились со своей задачей»
Луис Энрике особо отметил вышедших на замену исполнителей как фактор, изменивший ход игры:
Сила скамейки: «Мы попытались внести некоторые изменения, и я особенно доволен пятью футболистами, вышедшими на замену по ходу матча. Все они отлично справились со своей задачей»;
Поддержка болельщиков: «Болельщики великолепны. Как бы ни играла наша команда, они всегда верят в нас. Мы благодарны им и надеемся, что в следующих матчах сможем играть намного лучше».
Напомним, что дубль испанского новичка Феррана Торреса(на 71-й и 82-й минутах), вышедшего на замену на 46-й минуте, спас «ПСЖ» от неминуемого поражения на выезде.
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