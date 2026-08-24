Большой футбол в Фергане: сборная Узбекистана встретится с Ираном

·134·Спорт
Большой футбол в Фергане: сборная Узбекистана встретится с Ираном

Национальная сборная Узбекистана проведет очередной международный товарищеский матч против одного из сильных соперников — сборной Ирана. Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), этот захватывающий поединок 24 сентября 2026 года в городе Фергана на стадионе «Истиклол» состоится.

План подготовки к Кубку Азии-2027

Национальная сборная Узбекистана под руководством известного итальянского специалиста Фабио Каннаваро в Саудовской Аравии ведет активную подготовку к Кубку Азии 2027 года, который пройдет. После игры с Ираном наша национальная команда планирует провести 6 октября очередное серьезное испытание — товарищеский матч против сборной Южной Кореи.

Матч Узбекистан — Иран и статистика команд

Показатель

Узбекистан

Иран

Дата и место матча

24 сентября 2026 года, Фергана (стадион «Истиклол»)

Главный тренер

Фабио Каннаваро (Италия)

Последняя очная встреча (ноябрь 2025 г.)

0:0 (по пенальти победа 4:3)

0:0 (поражение по пенальти)

Результат ЧМ-2026

4-е место в группе «К» (Колумбия 1:3, Португалия 0:5, ДР Конго 1:3)

3-е место в группе «Г» (Новая Зеландия 2:2, Бельгия 0:0, Египет 1:1)

Следующий запланированный соперник

Южная Корея (6 октября)

История встреч команд и впечатления от ЧМ-2026

Сборные Узбекистана и Ирана в последний раз встречались в ноябре 2025 года на международном турнире в ОАЭ. Тогда основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти узбекистанцы одержали победу 4:3. Стоит отметить, что в том матче защитник «Манчестер Сити»Абдуқодир Ҳусанов был удален с поля, и наша сборная доигрывала встречу в меньшинстве.

На ЧМ-2026 в Северной Америке (США, Канада, Мексика) обе команды не смогли выйти в плей-офф: Иран занял 3-е место в группе с тремя ничьими, а Узбекистан остался на 4-й строчке с тремя поражениями. Теперь обе команды начинают новый цикл и подготовку к континентальному первенству с новыми силами.

Как вы считаете, сможет ли сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро одержать уверенную победу над Ираном в Фергане, и каких изменений в игре нашей команды вы ожидаете?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь новостью об этом важном матче с любителями футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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