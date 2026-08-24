Неожиданный поворот в «Пахтакоре»: Артыкходжаев покидает клуб?

·196·Спорт
Неожиданный поворот в «Пахтакоре»: Артыкходжаев покидает клуб?

В ташкентском футбольном клубе «Пахтакор» могут произойти серьезные изменения. Узбекский футбольный эксперт Алишер Никимбаев сообщил, что президент клуба Джахонгир Артыкходжаев принял решение прекратить отношения с «Пахтакором».

Эта новость появилась в особенно важный для клуба период. «Львов» ждет первый матч в рамках элитного турнира Азиатской Лиги чемпионов всего через три недели.

1. Какую информацию получили сотрудники «Пахтакора»?

Как пишет Алишер Никимбаев, сотрудников «Пахтакора» уведомили о том, что Джахонгир Артыкходжаев решил прекратить сотрудничество с клубом.

«Это было ожидаемое решение, но трудно было поверить, что события будут развиваться так резко и внезапно», — говорится в сообщении Никимбаева.

Таким образом, вероятность изменений в руководстве клуба, возможно, обсуждалась заранее. Однако то, что события развиваются именно сейчас и так стремительно, стало неожиданностью для футбольной общественности.

2. Самая большая проблема — есть ли у «Пахтакора» план «Б»?

Самый тревожный момент в сообщении Никимбаева — это неопределенность относительно дальнейших шагов клуба.

По его мнению, на данный момент в «Пахтакоре» даже неясно, существует ли готовый план «Б». То есть, если Джахонгир Артыкходжаев действительно прекратит отношения с клубом, на повестку дня встанет вопрос о том, кто и как будет управлять «Пахтакором».

Основной вопрос

Текущая ситуация

Официально ли объявлено решение Артыкходжаева?

На данный момент официального подтверждения в открытых источниках нет

Кто станет новым руководителем клуба?

Неизвестно

Готов ли план дальнейшего управления?

Точной информации нет

Будет ли «Пахтакор» участвовать в АЛЧ Элит?

Участие подтверждено

3. До старта АЛЧ Элит осталось три недели

Самый серьезный аспект ситуации — это время.

«Пахтакор» примет участие в элитном турнире Азиатской Лиги чемпионов сезона 2026/2027, и до первого матча клуба осталось около трех недель.

В такой момент резкие перемены в руководстве могут повлиять на:

финансовые планы команды;

  • трансферную политику;

  • организационные вопросы;

  • подготовку к сезону.

  • Поэтому

официальная позиция «Пахтакора»

в ближайшие дни имеет решающее значение для болельщиков. 4. Официального подтверждения пока нет Важно отметить, что данная новость пока официально не подтверждена.

Сам Никимбаев также отметил, что в открытых источниках сложно найти официальное заявление, подтверждающее решение Джахонгира Артыкходжаева о прекращении отношений с клубом.

Поэтому текущую информацию

как неофициальное сообщение

следует воспринимать с осторожностью. Главный ответ станет известен после официального заявления руководства «Пахтакора». Заключение: «Пахтакор» ждут важные три недели

Если решение Джахонгира Артыкходжаева о прекращении отношений с клубом будет официально подтверждено, в жизни «Пахтакора» начнется новый этап.

Однако пока остается много вопросов:

кто станет следующим руководителем клуба, как изменится система управления и насколько этот процесс повлияет на участие в АЛЧ Элит?

Для болельщиков «Пахтакора» главное — ожидается официальная реакция клуба. Поскольку старт АЛЧ Элит приближается, необходимо как можно скорее устранить неопределенность вокруг «львов». клубнинг кейинги рахбари ким бо‘лади, бошкарув тизими кандай о‘згаради ва бу джараён ОЧЛ Элитдаги иштирокга кай дараджада та’сир килади?

«Пакстакор» мукслислари учун енг мухими — клубдан расмий муносабат кутилмокда. Чунки Элит ОЧЛ стартга якинлашар екан, «шерлар» атрофидаги ноаникликни тезрок бартараф етиш талаб етилади.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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