Бывшие звезды «Ливерпуля» в Турции: Фабиньо перешел в «Трабзонспор»
Турецкий клуб «Трабзонспор» официально объявил о трансфере высокого уровня. Опытный бразильский опорный полузащитник Фабиньо подписал контракт с турецким клубом и продолжит карьеру в Суперлиге.
Переход из Саудовской Аравии в Турцию в статусе свободного агента
До этого Саудовская АравияФабиньо, защищавший цвета клуба «Аль-Иттихад», присоединился к «Трабзонспору» на правах свободного агента после истечения контракта с командой из Джидды. Срок действия соглашения между сторонами пока не разглашается.
Трансфер и статистика Фабиньо в цифрах
Показатели
Детали и информация
Футболист
Фабиньо (Бразилия)
Новая команда
«Трабзонспор» (Турция)
Предыдущий клуб
«Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)
Статус трансфера
Свободный агент (Бесплатно)
Бывший одноклубник
Мохаммед Салах (в настоящее время в «Трабзонспоре»)
Результаты прошлого сезона
43 матча, 3 гола, 4 голевые передачи
Снова в одной команде с Салахом
Примечательно, что за «Трабзонспор» выступает бывший одноклубник Фабиньо по «Ливерпулю», египетский нападающий Мохаммед Салах. Таким образом, две звезды, вместе завоевавшие крупные трофеи на «Энфилде», теперь будут играть бок о бок в чемпионате Турции.
В прошлом сезоне бразильский полузащитник провел в составе саудовского клуба 43 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.
Как вы считаете, смогут ли Фабиньо и Мохаммед Салах привести «Трабзонспор» к чемпионству в турецкой Суперлиге?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этом громком трансфере с любителями футбола!
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