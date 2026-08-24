Бывшие звезды «Ливерпуля» в Турции: Фабиньо перешел в «Трабзонспор»

Турецкий клуб «Трабзонспор» официально объявил о трансфере высокого уровня. Опытный бразильский опорный полузащитник Фабиньо подписал контракт с турецким клубом и продолжит карьеру в Суперлиге.

Переход из Саудовской Аравии в Турцию в статусе свободного агента

До этого Саудовская АравияФабиньо, защищавший цвета клуба «Аль-Иттихад», присоединился к «Трабзонспору» на правах свободного агента после истечения контракта с командой из Джидды. Срок действия соглашения между сторонами пока не разглашается.

Трансфер и статистика Фабиньо в цифрах

Показатели Детали и информация Футболист Фабиньо (Бразилия) Новая команда «Трабзонспор» (Турция) Предыдущий клуб «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) Статус трансфера Свободный агент (Бесплатно) Бывший одноклубник Мохаммед Салах (в настоящее время в «Трабзонспоре») Результаты прошлого сезона 43 матча, 3 гола, 4 голевые передачи

Снова в одной команде с Салахом

Примечательно, что за «Трабзонспор» выступает бывший одноклубник Фабиньо по «Ливерпулю», египетский нападающий Мохаммед Салах. Таким образом, две звезды, вместе завоевавшие крупные трофеи на «Энфилде», теперь будут играть бок о бок в чемпионате Турции.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник провел в составе саудовского клуба 43 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.

Как вы считаете, смогут ли Фабиньо и Мохаммед Салах привести «Трабзонспор» к чемпионству в турецкой Суперлиге?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этом громком трансфере с любителями футбола!