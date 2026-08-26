США изъяли домены крупного ботнета, связанного с Китаем

·21·Технологии
США изъяли домены крупного ботнета, связанного с Китаем

Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало ряд доменов, принадлежащих масштабной сети ботнетов, координировавшей кибератаки, связанные с правительством Китая. Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному в среду, эта мера полностью ограничила доступ операторов к платформам управления и вывела систему из строя. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Сообщается, что данный ботнет использовался правительством Китая для несанкционированного доступа к компьютерам различных критически важных объектов в США, включая больницы, оборонных подрядчиков и несколько федеральных государственных ведомств. Прокуроры отметили, что спонсируемая государством китайская группа, известная как КТФЙ, управлялась китайской компанией под названием Нанджинг Ксинджиувеи Нетворк Теч.

Ботнет и механизм его работы

Эта компания создала и эксплуатировала ботнет, состоящий из тысяч зараженных интернет-устройств. Сеть в основном выполняла функцию маскировки, скрывая вредоносный трафик хакеров и затрудняя обнаружение их деятельности. По данным Министерства юстиции, КТФЙ предлагала услуги компьютерного взлома.

Этими услугами пользовались и хакеры, работающие в Министерстве государственной безопасности Китая, которые имели возможность использовать сети ботнетов в своих целях. Атаки начались еще в 2018 году и затронули NASA, Федеральную резервную систему, а также министерства энергетики, юстиции, здравоохранения и социальных служб.

Атаки на правительственные ведомства и Сенат

Как пишет иксбт.ком со ссылкой на судебные документы, представленные правительством, Сенат США подвергался кибератакам даже в 2026 году. Этот факт свидетельствует о серьезной угрозе безопасности важнейших законодательных и государственных органов страны.

Министерство юстиции заявило, что конфискация доменов полностью остановила работу ботнета и его управляющих серверов. Дело в том, что эти домены были жестко прописаны в коде ботнета и имели решающее значение для связи и основных операций сети.

Сетевой гигант Лумен в своем блоге написал, что за последний год хакеры следили за государственными учреждениями, оборонным и аэрокосмическим секторами. Компания поделилась полученными данными об этих угрозах с ФБР, что сыграло важную роль в расследовании и процессе изъятия доменов.

КибербезопасностьФБРСШАКитайАтака
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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