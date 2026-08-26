Apple проведет следующую презентацию 9 сентября

Лидер технологического мира, компания Apple, официально объявила, что ее следующее крупное презентационное мероприятие состоится 9 сентября. Ожидается, что мероприятие, которое пройдет под лозунгом «Сурприсе анд Шине», будет примечательно не только новыми устройствами, но и важными изменениями в руководстве компании. Конференция, которая начнется в 10:00 (по времени ПТ) в кампусе Apple Парк в Купертино, штат Калифорния, находится в центре внимания поклонников технологий по всему миру. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно данным иксбт.ком, данная презентация будет насыщена важными событиями, которые могут стать поворотным моментом в истории Apple. В частности, ходят активные слухи о том, что в рамках мероприятия будет представлен долгожданный складной смартфон iPhone. Ожидается, что это станет новым дизайном и технологическим решением, которого поклонники бренда ждали долгие годы.

Смена руководства и устройства нового поколения

Эта презентация уникальна для Apple еще одним историческим аспектом. С 1 сентября текущего года Тим Кук передает свои полномочия Джону Тернусу, который назначен новым генеральным директором технологического гиганта. Поэтому конференция 9 сентября войдет в историю как первая крупная премьера, проводимая Джоном Тернусом в качестве генерального директора.

Предполагается, что в линейку ожидаемых устройств войдут модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Однако, согласно последним сообщениям, эти две модели получат не радикально измененный дизайн, а скорее постепенные и усовершенствованные обновления. Также, по информации отраслевых аналитиков, выпуск стандартной модели iPhone 18 запланирован не на этот, а на следующий год.

Аксессуары, устройства для умного дома и программное обеспечение

Ожидается, что Apple не ограничится только смартфонами и представит на конференции другие виды гаджетов. В частности, будут продемонстрированы новое поколение умных часов Apple Watch Сериес 12 и Apple Watch Ultra, а также ряд современных устройств для умного дома.

Наряду с аппаратным обеспечением ожидаются важные анонсы в области программного обеспечения. Ожидается, что в ходе конференции компания объявит официальные даты выпуска iOS 27, iPadOS 27, macOS Голден Гате и других предстоящих обновлений операционных систем.