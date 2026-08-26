Срок годности истек? Бывший чемпион раскритиковал нынешнее состояние Усика
Бывший чемпион мира по профессиональномубоксу, известный британский боксер Билли Джо Сондерс сделал громкое заявление по поводу потенциального боя между абсолютным королем супертяжелого веса Александром Усиком и самым перспективным супертяжеловесом Великобритании Мозесом Итаумой.
По мнению Сондерса, 21-летний Итаума в настоящее время способен победить практически любого соперника, однако поединок с Усиком потерял свою актуальность из-за того, что не был организован вовремя.
«Итауму может остановить только Усик, но...»
Билли Джо Сондерс высоко оценил силу молодого британского боксера и сравнил его с Усиком:
«В настоящее время любой боксер в дивизионе, выйдя на ринг против Итаумы, может потерпеть поражение — кроме Александра Усика! Но, честно говоря, я бы не хотел видеть их противостояние прямо сейчас.
Если бы этот бой состоялся два-три года назад — это было бы совсем другое дело, тогда это был бы по-настоящему яростный и интересный поединок. К сожалению, тогда этот бой не провели. У каждого боксера есть свой „срок годности“. По моему личному мнению, Усик сейчас старается оставаться на ринге только ради больших денег», — заявил Сондерс.
29 августа: главный тест в карьере Итаумы
Мозес Итаума находится на пороге самого важного шага в профессиональном боксе:
Большое шоу в Лондоне: 29 августа на ринге в Лондоне 21-летний Итаума сразится с опытным и мастеровитым хорватским боксером Филипом Хрговичем;
Чемпионский пояс IBF: В этом поединке на кону будет стоить титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.
Если Итаума успешно преодолеет барьер в виде Хрговича, вероятность его противостояния с элитой супертяжелого веса — включая Александра Усика — вне сомнений возрастет еще больше.
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